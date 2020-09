Calciomercato Juventus: Newcastle e West Ham su Rugani, Khedira piace al PSG, Pellegrini va al Genoa

Calciomercato Juventus: sirene inglesi per Daniele Rugani che piace a West Ham e Newcastle. Khedira potrebbe andare al Paris Saint Germain. Luca Pellegrini è invece un nuovo giocatore del Genoa.

La bella vittoria di domenica sera contro la Sampdoria di Claudio Ranieri ha già fatto capire quale sarà l’andazzo di questa Serie A 2020-2021. La Juventus è ancora la squadra da battere e con un allenatore nuovo che pare avere già le idee chiare su come si amministra una squadra fatta di campioni, farlo non sarà affatto facile.

Ad ogni modo se il campo ha detto che i bianconeri hanno battuto 3-0 i doriani, il mercato dice che due giocatori che non rientrano nei piani Andrea Pirlo, hanno offerte da Inghilterra e Francia. I calciatori in questione sono Daniele Rugani e Sami Khedira. L’ex centrale difensivo dell’Empoli, stando a quanto uscito nelle ultime ore, sarebbe finito sulla lista dei desideri di West Ham e Newcastle. Ultimo nelle gerarchie del neo tecnico juventino, Rugani, in Premier League, avrebbe sicuramente più possibilità di giocare rispetto a quelle praticamente nulle che ha alla Juventus. Resta da capire se con la maglia degli Hammers o con quella dei Magpies.

Per quanto riguarda invece l’ex centrocampista del Real Madrid, sembrerebbe che il Paris Saint Germain sia disposto a fare follie pur di ingaggiarlo. L’allenatore dei parigini, Thomas Tuchel stravede infatti per il suo connazionale e potrebbe quindi chiedere al presidente Nasser Al-Khelaïfi un piccolo sacrificio per portare l’attuale numero 6 bianconero all’ombra della Torre Eiffel per la stagione che è cominciata poche settimane fa. L’affare sembra fattibile, vedremo come evolverà la situazione.

Ultima notizia di giornata è la cessione in prestito secco al Genoa di Luca Pellegrini. In rossoblu, il terzino classe ’99 ritrova Rolando Maran, suo allenatore ai tempi del Cagliari che spera di averlo già a disposizione per la trasferta di domenica pomeriggio in casa del Napoli di Gennaro Gattuso.

