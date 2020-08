Calciomercato Juventus: Matuidi vicino all’Inter Miami. Via anche Rugani, De Sciglio, Khedira, Douglas Costa e Bernardeschi

La Juventus, con l’arrivo di Pirlo sulla propria panchina, è pronta a rivoluzionare la rosa e sono tanti i giocatori che ora potrebbero lasciare il club. Matuidi sembra esser vicino all’Inter Miami di Beckham ed in uscita ci sono anche Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Khedira e Douglas Costa.

L’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus significa un passaggio ad un’era completamente nuova per il club bianconero. Al termine della partita contro il Lione, il presidente Agnelli aveva fatto capire come la rosa avrebbe un profondo cambiamento e nei prossimi giorni potrebbe iniziare una vera e propria epurazione.

Il primo giocatore che sembra vicinissimo a lasciare la Juventus è Blaise Matuidi. Il centrocampista francese qualche mese fa ha deciso di rinnovare il suo contratto attivando una speciale clausola, ma con l’addio di Sarri il suo futuro è davvero in bilico.

Sull’ex PSG ci sarebbe l’Inter Miami di David Beckham che avrebbe già fatto un’offerta per il giocatore alla Juventus e al calciatore stesso. Il club della MLS sarebbe vicino a raggiungere un accordo con il calciatore che lascerebbe Torino con un anno di anticipo.

Stessa sorte di Matuidi, toccherà a Rugani, De Sciglio, Bernardeschi, Douglas Costa e Khedira. Non sono arrivate ancora offerte per questi giocatori, ma la Juventus non ha intenzione di puntare su di loro il prossimo anno. Per quanto riguarda Sami Khedira, inoltre, i bianconeri starebbero pensando alla rescissione del contratto.

Molto probabilmente, lasceranno Torino con un anno di anticipo anche Ramsey ed Higuain, con la Juventus vogliosa di svecchiare la rosa. Fu proprio il presidente Agnelli, sempre nel post partita di Lione-Juventus, a sottolineare come la rosa bianconera era una delle più vecchie in Europa.

