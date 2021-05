Calciomercato Juventus: spunta il Liverpool per Rabiot

Potrebbe iniziare una nuova avventura per Adrien Rabiot. Il giocatore della Juventus potrebbe finire in Premier League. C’è il Liverpool che vorrebbe volentieri l’ex PSG. La Juventus, però, potrebbe pensare ad uno scambio con i Reds per poter lasciar partire il proprio giocatore.

Aria di cambiamenti per la Juventus. Quest’anno i bianconeri non hanno dominato il campionato come ci si aspettava. La squadra di Andrea Pirlo, però, continua a lottare per un posto in Champions League. Quasi sicuramente il tecnico lascerà la panchina bianconera e si è a lungo discusso di un ritorno di fiamma di Massimiliano Allegri. Indipendentemente da tutto, la società della Continassa investirà molto sul mercato.

Bisognerà dare nuovo smalto ad una squadra che è già ottima tecnicamente. Alcuni giocatori, però, non rientrano più nel progetto. Molti lasceranno il club e tra questi c’è proprio Adrien Rabiot, centrocampista ex PSG che è arrivato a parametro zero alla Juve. Per lui si prospetta una nuova avventura in Inghilterra. Sul giocatore c’era già il Manchester United. Adesso c’è una nuova destinazione.

Juventus, per Rabiot si pensa ad uno scambio con Tsimikas

In caso di cessione di Rabiot, la Juventus realizzerebbe una grande plusvalenza. Il francese è consapevole di non rientrare nei piani futuri e accetterebbe volentieri la Premier League. Il Liverpool di Jürgen Klopp vorrebbe il giocatore. La Juve, tra l’altro, si liberebbe di un ingaggio pesante: il centrocampista, infatti, guadagna attualmente 7 milioni di euro.

Fabio Paratici sta già studiando il piano. Tra le idee c’è anche uno scambio per arrivare al giovane Ozan Kabak. Il difensore del Liverpool, in prestito dallo Schalke 04, sta facendo molto bene con la maglia dei Reds. Classe 2000 ma già titolare nella squadra, potrebbe essere una pedina importante. Su di lui c’era anche il Milan.

Il Liverpool non vorrebbe privarsi dell’ex Stoccarda e potrebbe pensare di offrire alla Juventus Kostas Tsimikas. La Vecchia Signora, infatti, cercherebbe proprio un laterale vista la partenza ormai certa di Alex Sandro. Il terzino greco potrebbe fare a caso della Juventus. La discussione, dunque, sarà posticipata a fine campionato.

