Calciomercato Juventus: idea scambio Rabiot-Alex Telles col Manchester United

Per il prossimo calciomercato, la Juventus guarda in Premier League. Potrebbe esserci uno scambio tra Adrien Rabiot e Alex Telles del Manchester United. Il giocatore francese non rientra nei piani della società e potrebbe lasciare la Continassa. Il portoghese, invece, piace molto. Continuano i contatti tra le due squadre.

Dopo 9 anni consecutivi, la Juventus manca l’appuntamento con lo scudetto. Sono tantissimi i punti di distacco dall’Inter che, nonostante il mezzo passo falso con lo Spezia, rimane la capolista assoluta. L’obbiettivo dei bianconeri è il raggiungimento della Champions League ed è sfida con il Napoli. Ieri la vittoria in rimonta contro il Parma ha fatto ben sperare la squadra di Andrea Pirlo.

Qualche ritocco, però, andrà fatto. Archiviato il caos legato alla SuperLega, la Juventus si prepara per i prossimi rinforzi, soprattutto sulla sinistra. Alex Sandro, che è il titolare in quel reparto, sta deludendo le aspettative nonostante la super doppietta di ieri contro i crociati. Il brasiliano, quindi, potrebbe partire. Per questo motivo, potrebbe imbastirsi una trattativa che coinvolgere una squadra inglese: il Manchester United.

Juventus, scambio Rabiot-Telles possibile

Il grande nome della dirigenza torinese sarebbe quello di Alex Telles, terzino dei Reds. Arrivato l’anno scorso, il classe 92 non ha avuto moltissimo spazio. Infatti, ha totalizzato solo sei presenze con Ole Solskjær. Un bottino misero per un giocatore che in patria era stato paragonato addirittura a Roberto Carlos. L’ex Porto ha un contratto fino al 2024 con lo United.

Fabio Paratici, per arrivare a lui, potrebbe offrire Adrien Rabiot come contropartita. L’ex PSG non sembra rientrare negli indispensabili del tecnico e potrebbe fare le valige. Telles era già in passato un obbiettivo bianconero e potrebbe ritornare in Serie A dopo la breve esperienza con la maglia dell’Inter. Il terzino prende 5,5 milioni di euro e la Juventus vorrebbe riuscire ad intavolare la trattativa visti i buoni rapporti con la squadra di Manchester.

