Calciomercato Juventus: Jorge Mendes propone Rafael Leao per l’attacco

Il potente agente Jorge Mendes ha proposto alla Juventus, alla ricerca di una punta, Rafael Leao dal Milan. Il giocatore è stato già obiettivo dei bianconeri in passato, ma i rossoneri vogliono tenere il giocatore.

Nome nuovo per quanto riguarda l’attacco in casa Juventus, con il potente agente Jorge Mendes che ha proposto ai bianconeri Rafael Leao. L’attaccante portoghese di origini angolane ha fatto molto bene nell’ultima parte di stagione con il Milan ed ha attirato l’interesse di alcune squadre.

La scorsa settimana, Jorge Mendes avrebbe incontrato alcuni club e tra questi ci sarebbe anche la Juventus che sta cercando una punta per sostituire Higuain. I bianconeri già due anni fa avevano messo gli occhi su Leao ed hanno seguito con attenzione le sue prestazioni sia nello Sporting che nel Lille.

Anche dopo il passaggio di Leao dal club francese al Milan, la Juventus non ha smesso di seguire il giocatore ed ora potrebbe andare all’assalto dell’attaccante. Ma Jorge Mendes non ha parlato di Leao solo con la dirigenza bianconera, ma anche con quelle di Atletico Madrid e Wolverhampton.

Inoltre nelle ultime ore, come riportato da Don Balon, anche il Real Madrid si è fatto sotto per il giocatore. Secondo quanto scritto dal famoso sito spagnolo, i Blancos avrebbero addirittura il si del giocatore che è visto da Zidane come ottimo vice di Benzema.

Al momento, in Italia non si hanno riscontri della bomba di mercato lanciata da Don Balon, con il Milan che non sembra affatto intenzionato a cedere Leao. La voglia e la grinta messa in campo da Leao hanno fatto colpo sulla dirigenza rossonera e su Pioli che vuole avere il giocatore a disposizione anche per il prossimo anno.

