Calciomercato Juventus, ipotesi Guardiola per il post Sarri, nel mirino anche Messi e Sanè

Calciomercato Juventus, trema la panchina di Maurizio Sarri: la società bianconera vuole Pep Guardiola

Non tramonta l’interesse della società bianconera per il tecnico inglese, Pep Guardiola il quale, si troverebbe in cima alla lista dei desideri, del presidente della Juventus, Agnelli, come possibile successore di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.

Ad annunciare la clamorosa notizia è il tabloid britannico, “The Sun” che confermerebbe come la società torinese abbia puntato su un allenatore di alti livelli capace di garantire ottimi risultati e, a tal fine, starebbe già lavorando per dare concretezza a questo nuovo progetto.

Un corteggiamento che ha inizio già dalla scorsa estate quando, il presidente Agnelli lo avrebbe cercato durante la sessione di calciomercato estivo, come valido sostituito di Massimiliano Allegri prima di ripiegare su Maurizio Sarri il cui futuro sulla panchina bianconera, ad oggi, sembra diventare incerto.

Non soddisfano sicuramente gli ultimi risultati conseguiti dalla squadra nelle ultime settimane, alle prese con un momento di difficoltà, che trova riscontro nel terzo ko stagionale conseguito contro il Verona, riuscito ad ottenere una meritata vittoria per 2 a 1.

La Juventus, abituata negli anni a vincere largamente, oggi sembra faticare nel mantenere una continuità di rendimento e la porta inviolata. In più occasioni ha mostrato di giocare con meno intensità e di non avere le idee chiare sul campo. Tutti gap che le sono costati brutti passi falsi fino ad arrivando a condividere il primo posto in classifica con l’Inter.

Di tutto questo non può che non esserne responsabile il Mister Sarri, il quale non si sta dimostrando di essere all’altezza di garantire un buon gioco e, di questo, deve fare i conti non solo con il malcontento da parte della società ma anche con quello dei tifosi che invocano il ritorno di Allegri.

Ed è per tutti questi campanelli d’allarme che la Juventus sembra già pronta a preparare l’assalto a Pep Guardiola, la cui avventura in Inghilterra e nel City dovrebbe giungere a conclusione al termine della stagione dopo ben 4 anni.

Non è tutto, perchè il quotidiano britannico ha parlato anche di un possibile approdo alla Juventus, di Lionel Messi e Sanè. Mentre l’argentino può liberarsi a parametro zero a giugno, lasciando cosi in via definitiva la Spagna, Guardiola proprio dal City potrebbe portarsi con se il terzino destro formando uno schieramento da sogno con i due pronti a supportare l’unica punta Cristiano Ronaldo.

Un piano davvero ambizioso per la Juventus che nel frattempo deve però fare i conti con il futuro di Sarri che dipenderà da quanti trofei riuscirà a conquistare in questo finale di stagione mentre sulla sua testa continuano ad aleggiare le due pesanti ombre di Guardiola e Allegri.

