Calciomercato Juventus, in stand-by lo scambio Bernardeschi Rakitic

Calciomercato Juventus, l’operazione di scambio Bernardeschi-Rakitic è in stand-by: le due società non si sono ancora messe d’accordo sul conguaglio economico

Mentre prosegue senza intoppi e sembra ormai essere giunta ai dettagli finali la trattativa tra il ventunenne centrocampista (di proprietà bianconera) Matheus Pereira e il diciannovenne attaccante del Barça Alejandro Marques, non si può dire lo stesso dell’operazione di scambio che coinvolge Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi.

Un’operazione difficoltosa che nelle ultime ore ha subito una brusca frenata a causa della mancata intesa tra le due società relativamente alla valutazione dei due giocatori.

Tra i fattori ostacolanti allo scambio vi è quello del conguaglio economico. Alla Juventus, infatti, non sembrerebbero bastare i 10 milioni offerti dai Blaugrana per il cartellino del giocatore intenta invece a ragionare su una cifra più elevata per liberare il bianconero.

A ciò si aggiungono problemi relativi all’Ingaggio: attualmente, l’ex centrocampista della Fiorentina percepisce uno stipendio di 4 milioni netti a stagione mentre l’ingaggio dell’ex Siviglia si aggira attorno ai 8 milioni di euro. Un sostanziale gap economico, dettato anche dalla differenza di età tra i due giocatori (25 contro 31) che non convince il dirigente sportivo della Juventus, Fabio Paratici.

Una trattativa che non riesce proprio a decollare, fallita già nella scorsa estate quando era la società catalana a richiedere un conguaglio più elevato mentre la Juventus pressava per uno scambio alla pari dettato anche dal maggior valore di mercato del calciatore di Carrara.

Il bianconero Bernardeschi, infatti, non sta vivendo una brillante stagione calcistica, soggetto anche a delle critiche per un rendimento non del tutto ottimale. Nella rosa di Maurizio Sarri fatica a trovare una collocazione stabile e, in questa prima parte stagionale, è riuscito a raccogliere un totale di 19 presenze, 1 gol e 1018 minuti giocati.

Il trasferimento a Barcellona potrebbe, dunque, essere un fattore stimolante nonché una valida opportunità per il giocatore per potersi rimettere in gioco.

