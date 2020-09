Calciomercato Juventus: il PSG vuole De Sciglio. Pjaca verso il Genoa

Il PSG torna alla carica per Mattia De Sciglio dopo il grave infortunio subito da Bernat che starà fuori 6 mesi. In uscita dalla Juventus anche Pjaca, sempre più vicino a passare al Genoa.

Sfumate le piste che portavano al Villarreal e alla Roma (quest’ultima almeno per il momento ndr.), la Juventus sta continuando a cercare acquirenti per Mattia De Sciglio. L’ex difensore del Milan non rientra nei piani di Pirlo e potrebbe presto lasciare l’Italia, con il PSG nuovamente interessato al giocatore.

Al club campione di Francia è sempre piaciuto De Sciglio e già a Gennaio era vicinissimo lo scambio con i bianconeri, con Kurzawa che sarebbe poi dovuto arrivare a Torino. La trattativa saltò poi per l’infortunio accorso a Danilo, ma ora potrebbe accendersi nuovamente considerato che il PSG è in emergenza sulle fasce.

Nell’ultima partita disputata dai parigini (vittoria per 1-0 sul Metz ndr.), Juan Bernat si è infortunato gravemente e gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. L’infortunio terrà lontano lo spagnolo dai campi di gioco per 6 mesi ed il PSG ha bisogno di un nuovo difensore.

Oltre a De Sciglio, il PSG segue anche Alex Telles del Porto, giocatore ex Inter accostato spesso e volentieri anche alla Juventus. I bianconeri hanno urgente bisogno di piazzare gli esuberi e sperano che i parigini facciano una buona offerta per il proprio giocatore.

In uscita dalla Juventus c’è anche Marko Pjaca che dovrebbe lasciare il club nelle prossime ore. L’esterno croato, ex Dinamo Zagabria, è molto vicino a passare al Genoa in prestito, con i due club che stanno lavorando anche ad un possibile inserimento di un diritto di riscatto a fine stagione.

