Calciomercato Juventus: il Parma ha chiesto Pellegrini e Pjaca

All’inizio della stagione 2020-2021 manca sempre meno. La settimana prossima i cancelli della Serie A si riapriranno e i tifosi, seppur ancora dal divano di casa, potranno tornare finalmente a tifare la propria squadra del cuore. E se all’inizio del nuovo campionato manca appena una settimana, lo stesso non si può dire certo del calciomercato.

Vista infatti la pandemia di Coronavirus che ha sballato e non poco il prosieguo della stagione 2019-2020, terminata poco più di un mese fa, gli organi competenti hanno stabilito, almeno per l’annata che comincerà tra pochi giorni, di far terminare le trattative lunedì 5 ottobre 2020. Ne conseguirà quindi che le squadre inizieranno a giocare, avendo comunque la possibilità di mettere a segno colpi importanti. In tal senso il Parma del neo allenatore Fabio Liverani, in vista dell’esordio di domenica contro il Napoli di Gennaro Gattuso, avrebbe chiesto alla Juventus del patron Agnelli nientemeno che Marko Pjaca e Luca Pellegrini.

Calciomercato Juventus: Parma su Pjaca e Pellegrini.

Il croato, reduce dal prestito ai belgi dell’Anderlecht, e il giovane terzino ex Cagliari piacciono molto alla dirigenza del club gialloblu che vorrebbe portarli in Emilia con l’intento di alzare leggermente l’asticella rispetto ai campionati precedenti in cui il Parma si è salvato comunque egregiamente. L’esterno alto classe ’95 e il terzino sinistro classe ’99 troverebbero sicuramente più spazio con la maglia ducale addosso, ma la Vecchia Signora pare non essere sicura di voler cedere due giocatori di buon livello che potrebbero comunque servire ad Andrea Pirlo durante il corso della stagione.

Considerata tale titubanza, la Juventus offrirebbe quindi volentieri agli emiliani Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000, reduce da un’ottima stagione in Serie B con la maglia del Perugia e Felix Correia, talentuoso attaccante portoghese classe 2001, in forza agli olandesi dell’AZ Alkmaar lo scorso anno. Se gli emiliani accetteranno o meno la proposta bianconera ancora non lo sappiamo, ma dalle indiscrezione trapelate nelle ultime ore, pare che le possibilità che l’affare vada a buon fine siano molto alte.

