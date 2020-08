Ufficiale, addio D’Aversa: Liverani è il nuovo allenatore del Parma

Scatta una nuova era in casa Parma: Roberto D’Aversa non è più l’allenatore della squadra ducale e verrà sostituito da Fabio Liverani. Ribaltone avvenuto nelle ultime ore con l’allenatore itralo-tedesco che ha annunciato la rescissione del contratto dalla squadra emiliana, rimasta sotto la sua egida negli ultimi quattro anni. Alla base della decisione di D’Aversa ci sarebbe la mancanza di stimoli che non gli garantisce di continuare la sua avventura con lo spirito giusto. Il tecnico nutrirebbe forti dubbi circa la volontà della società di migliorare la squadra e, ritenendo di non poter centrare obiettivi più alti della salvezza, avrebbe deciso di intraprendere un’altra strada. Per lui possibile accordo con il Genoa che, tra le altre cose, ha ufficializzato Daniele Faggiano, ex DS del Parma, nel ruolo di Direttore Sportivo.

Tornando a Liverani, sarebbe lui la prima scelta del nuovo DS crociato Marcello Carli. Dopo aver mancato di un soffio la salvezza con il Lecce, l’ex allenatore dei salentini è stato esonerato dal presidente Sticchi Damiani, (ingaggiato Corini), e ora si appresta ad iniziare una nuova avventura professionale.

Per lui, secondo “La Repubblica”, pronto un contratto triennale i cui dettagli economici verranno svelati solo al momento della firma. Da lì in avanti ci sarà tempo e modo per familiarizzare con la nuova realtà e parlare di mercato anche con la dirigenza. La nuova stagione di Serie A è alle porte e gli organigrammi delle squadre si vanno pian piano delineando.

