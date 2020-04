Calciomercato Juventus: il Manchester City offre Gabriel Jesus per Douglas Costa

Il Manchester City è pronto ad offrire alla Juventus Gabriel Jesus per avere Douglas Costa in uno scambio tutto brasiliano. L’attaccante brasiliano è seguito da tempo dai bianconeri che potrebbe accettare la proposta degli inglesi.

Sarà un’estate movimentata in casa Juventus, con i bianconeri pronti a cambiare pelle e a ripartire per formare una rosa ancora più forte. In entrata uno dei nomi caldi è quello di Gabriel Jesus, attaccante classe 1997 del Manchester City.

Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, il club inglese sarebbe disposto a cedere il giocatore ai bianconeri, ma solo in cambio di un altro giocatore oltre ad un cospicuo conguaglio economico. Al Manchester City piace molto Douglas Costa e l’esterno d’attacco bianconero potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa.

Il giocatore brasiliano della Juventus ha avuto tanti infortuni in questi ultimi mesi che hanno minato il suo rendimento a Torino. Nonostante sia devastante quando è in forma, i bianconeri sanno di non poter fare pienamente affidamento su di lui durante la stagione e potrebbe pensare di cederlo.

A Guardiola, Douglas Costa piace molto mentre Gabriel Jesus è finito dietro nelle sue gerarchie e ciò potrebbe favorire la trattativa. Il City valuta il brasiliano almeno 60 milioni ed inserendo Douglas Costa nella trattativa la Juventus potrebbe abbassare il prezzo dell’operazione.

Inoltre, l’operazione potrebbe essere favorita anche dagli ottimi rapporti tra City e Juventus nell’ultimo periodo. Solo la scorsa estate, infatti, i due club completarono con successo lo scambio Cancelo-Danilo e questo è scenario che potrebbe ripetersi anche nella prossima finestra di calciomercato.

