Calciomercato Juventus: il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa

Il Bayern Monaco starebbe pensando di riportare in Baviera Douglas Costa che ha lasciato un ottimo ricordo nel cuore dei tifosi baveresi. La Juventus, però, considera il brasiliano incedibile.

Sirene tedesche per Douglas Costa, esterno d’attacco brasiliano della Juventus. Stando a quanto riportato dalla Bild questa mattina, il Bayern Monaco rivorrebbe il giocatore ceduto ai bianconeri a Luglio 2017.

Il club bavarese vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo, considerati anche gli infortuni di Gnabry e Coman, e Douglas Costa è il primo nome sulla lista. Il brasiliano è stato sempre un giocatore gradito ai tifosi e all’Allianz Arena ha fatto vedere grandi cose, con 14 gol e 27 assist in 77 presenze.

Il Bayern Monaco sarebbe pronto a prendere Douglas Costa in prestito secco fino a Giugno e sempre secondo il sito tedesco l’affare è possibile. La Bild scrive infatti che il brasiliano sarebbe disponibile al trasferimento, considerando anche il poco spazio avuto fin qui.

Tuttavia, portarlo via dalla Juventus non sarà semplice. Per i bianconeri, nonostante non abbia avuto grande continuità di rendimento, Douglas Costa è considerato incedibile e rappresenta una risorsa importante per Sarri.

La Juventus potrebbe essere disposta a cedere il giocatore solamente con un’offerta irrinunciabile. Ad oggi è improbabile che il Bayern Monaco possa spendere tanto per un suo ex giocatore ed il brasiliano dovrebbe restare a Torino almeno fino alla prossima estate.

