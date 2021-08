Calciomercato Juventus: idee Bruno Guimaraes e Tchouameni

I bianconeri cambiano obiettivo per il centrocampo. Sono Guimaraes e Tchouameni le prime alternative e Locatelli e Pjanic.

Sembra essere più difficile del previsto la trattativa che dovrebbe portare il neo Campione d’Europa, con la maglia della Nazionale italiana, Manuel Locatelli a vestire bianconero.

Il ragazzo del Sassuolo ha ben chiaro l’obiettivo di far parte della rosa della Vecchia Signora, che intanto ha chiuso per il giovane attaccante Kaio Jorge, ma, a quanto pare, le due dirigenze non riescono a trovare un giusto accordo economico e la discussione sta proseguendo ad oltranza.

C’è anche Miralem Pjanic nei desideri della dirigenza juventina. Il ritorno del bosniaco potrebbe essere anche più semplice dell’arrivo dell’azzurro ex Milan dato che, in questo caso, è proprio l’attuale centrocampista del Barcellona a volere fortemente il ritorno nella squadra in cui è riuscito ad ottenere le maggiori soddisfazioni sportive.

Anche in questo caso, la difficoltà sta nella trattativa tra i due club, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio abbastanza elevato del ragazzo.

Nonostante siano loro due gli obiettivi prioritari del club torinese, la Juventus si sta guardando attorno e sta arricchendo la propria lista di possibili centrocampisti adatti a poter migliorare la qualità della rosa in un ruolo riconosciuto da tutti come carente.

Potrebbero, dunque, salire le quotazioni di Bruno Guimaraes e Aurelien Tchouameni.

Il 23enne brasiliano del Lione è coinvolto in un forte interessamento che l’Arsenal ha nei suoi confronti e il prezzo del cartellino ammonta a quasi 30 milioni di euro. Nonostante ciò, sarebbe un acquisto qualitativamente impeccabile dato sia per la giovane età, sia per le doti che il ragazzo ha.

Attualmente Guimaraes sarà impegnato nella finale del torneo Olimpico di Calcio a Tokyo con il suo Brasile, ma dopo la competizione il suo calciomercato potrebbe avere una svolta.

Non facile nemmeno arrivare al 21enne francese Tchouameni, in forze al Monaco, che nonostante venga dichiarato come alternativa a Locatelli, è un giocatore ben diverso sia come struttura fisica che tecnica.

Il giocatore militante il Ligue 1 è alto 1.85 ed è dotato di minor tecnica rispetto all’italiano del Sassuolo. Anche in questo caso il prezzo ammonta a 30 milioni di euro e la Juventus sta pensando se può effettivamente essere il profilo giusto per il proprio centrocampo.

Migliori Bookmakers AAMS