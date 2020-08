Calciomercato Juventus: idea Malen, Pirlo preferisce Locatelli a Jorginho, che può andare alla Roma

Alla Juventus piace molto Donyell Malen del PSV Eindhoven ed ha già preso contatti con il suo agente Mino Raiola. A centrocampo, Pirlo preferirebbe Locatelli a Jorginho, finito nel mirino della Roma. Sul giocatore del Sassuolo c’è la forte concorrenza della Fiorentina.

La Juventus rivoluzionerà il proprio reparto offensivo, dove persino uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala potrebbe andare via oltre ai quasi sicuri partenti Douglas Costa, Bernardeschi ed Higuain. I bianconeri hanno ora messo nel mirino a Donyell Malen, talentuoso centravanti del PSV Eindhoven.

Degli obiettivi per l’attacco, Malen è quello più giovane nel mirino della Juventus, Classe 1999, l’attaccante aveva iniziato alla grande la stagione con 11 gol in 14 partite e a Settembre stabilì un record segnando ben 5 reti contro il Vitesse. Fu il primo giocatore a riuscire a segnare cinque gol in Eredivisie dopo ben 55 stagioni.

Malen subì poi un infortunio al ginocchio che lo ha costretto all’operazione e a saltare tutto il resto della stagione, poi interrotta causa COVID-19. Alla Juventus, Malen piace molto ed ha già preso i contatti con il suo agente Mino Raiola, ma portarlo via dal PSV non sarà facile, visto che è legato anche da un contratto fino a Giugno 2024.

Per quanto riguarda il centrocampo, la Juventus è sempre interessata a Manuel Locatelli, giocatore del Sassuolo che sarebbe una precisa richiesta di Andrea Pirlo. La trattativa non è semplice, anche perché i bianconeri non sono gli unici ad essere interessati all’ex Milan.

Secondo quanto riportato da Repubblica, su Locatelli è forte l’interesse della Fiorentina che sarebbe addirittura in vantaggio nella corsa al giocatore, avendo offerto ai neroverdi anche il prestito di Sottil. La Juventus, però, non mollerà ed è pronta a lottare con la Viola per il calciatore.

Continua a scemare, invece, l’interesse per Jorginho del Chelsea. L’ex centrocampista del Napoli era più una richiesta di Sarri, ma ora che sulla panchina bianconera siede Pirlo, la Juventus ha deciso di rinunciarvi. Su Jorginho è ora forte l’interesse della Roma, con Fonseca che ha dato l’ok al suo acquisto.

