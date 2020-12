Calciomercato Juventus: idea Luis Alberto della Lazio

Calciomercato Juventus: Luis Alberto finisce nel mirino di Paratici che è pronto a sferrare il colpo per il forte centrocampista della Lazio già a gennaio.

All’indomani della vittoria contro la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu che dà ancora la possibilità di soffiare il primo posto al Barcellona nel girone G di Champions League, la Juventus di Andrea Pirlo si gode il bel successo contro gli ucraini e guarda con fiducia al sentissimo derby col Torino in programma sabato alle 18:00. I bianconeri hanno necessità di rialzare la china dopo il pareggio col Benevento e la sfida coi cugini granata è l’occasione giusta per farlo.

Calciomercato Juventus: pronto l’assalto a Luis Alberto.

E se da un lato c’è un gruppo già concentrato sul match di sabato, dall’altro c’è una società che monitora attentamente il mondo del calciomercato mettendo nel mirino vari elementi che potrebbero far comodo alla causa juventina nella seconda parte di stagione. Grazie alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, la UEFA ha infatti rimpolpato le casse bianconere fornendo a Fabio Paratici il capitale necessario per portare alla Continassa quel Luis Alberto che tanto piace ad Andrea Pirlo.

Lo spagnolo, che alla Lazio è uno degli intoccabili di Simone Inzaghi, è molto apprezzato dal tecnico bresciano che lo vedrebbe bene nel suo sistema di gioco. Al momento non si conoscono le cifre della trattativa né se la stessa si farà, anche perché, come detto, Luis Alberto è considerato imprescindibile dalle parti di Formello. L’unico perno sul quale la Juve potrebbe fare leva, per provare a convincere l’ex Siviglia a trasferirsi all’ombra della Mole, sono i rapporti non proprio idilliaci tra il classe ’92 e il presidente Claudio Lotito che nelle scorse settimane non ha apprezzato alcuni commenti extracalcistici del suo attuale numero 10. Se l’affare si farà o meno non è ancora dato saperlo; bisognerà aspettare le prossime settimane per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS