Calciomercato Juventus: idea Loftus-Cheek se Arthur va all’Arsenal, piace Maxi Gomez

Calciomercato Juventus, nuove idee per rinforzare la rosa nel mercato invernale: piace Loftus-Cheek a centrocampo. Occhio a Maxi Gomez in chiave offensiva.

Continua a lavorare sul fronte mercato la dirigenza della Juventus: l’obiettivo quarto posto è a portata di mano, ma la sconfitta subita ieri in Supercoppa Italiana contro l’Inter, ha dimostrato quanto la squadra di Allegri sia in realtà fragile, sia da un punto di vista tecnico che mentale.

Il mercato di gennaio sarà contraddistinto, come sempre, dalle eventuali occasioni che si presenteranno agli occhi della dirigenza. Una priorità, però, c’è: l’acquisto di una punta.

Detto dell’interesse per Azmoun e Depay, il nuovo nome presente in lista è quello di Maxi Gomez. Attaccante possente, che per tempra viene paragonato a Mario Mandzukic, Gomez sarebbe l’ideale per il gioco di sponda voluto da Allegri. Non segna molto, appena due gol quest’anno, ma i suoi centimetri in area si fanno sentire, e potrebbe essere un ottimo partner per gli altri avanti bianconeri.

epa08164024 Valencia’s Maximiliano Gomez celebrates after scoring the 2-0 lead during the Spanish La Liga soccer match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla stadium in Valencia, eastern Spain, 25 January 2020. EPA/MIGUEL ANGEL POLO

Cherubini lavorerà al prestito secco fino a giugno, ipotesi cui il Valencia non sembra opporsi.

A centrocampo, l’arrivo di un nuovo innesto è legato alle eventuali cessioni: l’Arsenal spinge per avere Arthur in prestito. Allegri non vorrebbe farlo partire, ma se ciò accadesse, ci potrebbero essere nuovi innesti a centrocampo. Il nome è quello di Loftus-Cheek, che il Chelsea è disposto a cedere in prestito.

