Calciomercato Juventus: idea Lacazette, seguito Tapsoba

Alexandre Lacazette potrebbe lasciare l’Arsenal in estate, a un anno dalla scadenza del suo contratto. L’attaccante francese sta valutando la possibilità di fare la valigia per provare una nuova esperienza, lontano dall’Inghilterra.

Un pensiero costante, che non ha solo ragioni economiche (la trattativa per il rinnovo procede molto lentamente, complice la scelta di non tagliarsi lo stipendio, attualmente vicino a 6 milioni di euro netti a stagione) è altrettanto vero che l’attuale numero 9 dei Gunners a 30 anni il prossimo 28 maggio, voglia provare qualcosa di diverso.

Per questo i suoi agenti si stanno muovendo per trovargli un’alternativa, squadre che cerchino un nuovo attaccante centrale. Da Torino hanno preso tempo, Lacazette è un giocatore che piace da tempo, ma non è il momento di prendere delle decisioni. Il giudizio su Alvaro Morata non è ancora chiaro, di sicuro alla Juventus serve un suo vice.

Mentre per il reparto difensivo i bianconeri seguono Edmond Tapsoba. Arriva dal Burkina Faso che non è notoriamente terra di talenti ma che in questo caso ha fatto una straordinaria eccezione. Dal Salitas, club che gli dà i natali calcistici, va in Portogallo, nazione agevolata dal punto di vista dei passaporti e dell’acquisizione dei calciatori, lo prende il Vitoria Guimaraes e lì sboccia.

Nel gennaio 2020 fa il salto in Germania. L’impatto di Tapsoba (classe 1999) con la Bundesliga e col calcio che conta è straordinario: a Leverkusen, il difensore diventa di lì a poco un caposaldo del progetto. In questa Bundes 20 gare giocate e pure la gioia di un gol.

Prospetto interessantissimo: ha grande stazza fisica ma esplosività sullo stretto che gli permette di essere bruciante già sui primi passi e anche resistenza nell’allungo. Non solo: ha ottime capacità tattiche che in pochi mesi è già stato capace di sgrezzare. Gioca sia a tre, sia a quattro. Da grandissima squadra da subito.

Guardando la carta d’identità di Chiellini e Bonucci, come dice il detto “meglio prevenire che curare” .

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS