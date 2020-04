Calciomercato Juventus: idea Duvan Zapata

Oggetto di attenzioni l’estate scorsa, potrebbe essere il candidato tra le possibili opzioni per l’attacco.

Tra i mal di pancia di Higuain e i sempre più probabili scenari di un calciomercato in formato ridotto, le soluzioni in casa bianconera passano anche dal numero 91 atalantino che, con 11 reti in 15 partite non si può certo dire che non ha ottime referenze.

Arrivato al Napoli dall’Estudiantes, dove si mise in mostra con 19 gol in 44 presenze, ebbe una serie di stagioni con alti e bassi passando per Udinese e Sampdoria. Ma proprio l’arrivo all’Atalanta nel 2018, sotto la guida di Gasperini, a permettergli il salto di qualità.

Effettuato un sondaggio dalla Juventus nell’ estate 2019, dopo una stagione entusiasmante terminata con la bellezza di 23 gol; la società non ha mai concretizzato ufficialmente l’interesse verso il giocatore, viste sia le vicende interne relative alla difficoltà nel vendere uno tra Higuain o Dybala sia l’insistente corteggiamento per Icardi.

Per l’attaccante classe ’91 la Dea ha fissato il prezzo tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma con l’emergenza Coronavirus in atto e lo stravolgimento dei campionati, tale cifra andrà sicuramente rivista al ribasso.

