Calciomercato Juventus: idea Allan del Napoli

La Juventus starebbe pensando nuovamente ad Allan per rinforzare il proprio centrocampo. Il giocatore brasiliano piaceva anche lo scorso anno ed i bianconeri potrebbero tornare alla carica. Sull’ex Udinese è forte anche l’interesse dell’Everton.

Arthur e McKennie non saranno i soli colpi della Juventus a centrocampo, con i bianconeri che si stanno guardando attorno per sfruttare altre opportunità di mercato. Nel mirino di Paratici sarebbe tornato ad esserci Allan del Napoli.

Il centrocampista brasiliano è seguito dalla Juventus da almeno un anno, con il club bianconero che avrebbe voluto regalare a Sarri uno dei suoi fedelissimi quando era alla guida della squadra partenopea. Anche con Pirlo, questo interesse non sarebbe svanito e la Juventus sarebbe pronta a tornare alla carica.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, i bianconeri starebbero valutando seriamente l’ipotesi di portare a Torino l’ex giocatore dell’Udinese. Il Napoli valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro e su di lui c’è il forte interesse dell’Everton di Carlo Ancelotti che lo apprezzava molto quando era a Napoli.

I Toffees sono in vantaggio nella corsa al centrocampista azzurro, ma la Juventus potrebbe inserirsi all’ultimo proponendo al Napoli alcuni giocatori. I bianconeri potrebbero proporre al club partenopeo uno scambio con Luca Pellegrini, terzino che piace molto agli azzurri.

Nonostante l’Everton sia favorito per accaparrarsi Allan, un inserimento serio della Juventus potrebbe cambiare le carte in tavolo. In bianconero, il brasiliano non solo potrebbe lottare per lo scudetto, ma potrebbe anche giocare in Champions League, cosa che Everton e Napoli non possono permettergli.

