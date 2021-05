Calciomercato Juventus: sprint per Hysaj

Possibile colpo per la Juventus. Potrebbe arrivare Elseid Hysaj dal Napoli. Il terzino albanese difficilmente rinnoverà con il club partenopeo visto che la società non ha trovato un accordo con un giocatore. In caso contrario, l’ex Empoli potrebbe andare via a parametro zero e la Juventus fiuta già l’affare.

Continua la costruzione della nuova Juventus. L’intento della società è quello di fortificare la rosa con giocatori che possano dare ampia scelta al tecnico Andrea Pirlo. Archiviate le voci su un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina, la Vecchia Signora si concentra sul mercato. L’idea sarebbe quello di trovare un colpo last minute come quello per l’acquisto di Adrien Rabiot.

Ad andare in maglia bianconera potrebbe finire Elseid Hysaj, terzino del Napoli. Il giocatore albanese è in scadenza con il club di Aurelio De Laurentiis. Il rinnovo che Hysaj chiede è abbastanza sostanzioso e, viste anche le prestazioni in campo, il Napoli non ha ancora accelerato per la trattiva. Tutto fa presupporre che l’ex Empoli possa lasciare il club a fine stagione.

Juve, colpo Hysaj ma i tifosi si oppongono

Ed ecco che la Fabio Paratici si intromette per il giocatore. Alla Juventus farebbe comodo un giocatore come Hysaj dato che ha l’abilità di giocare su entrambe le fasce. Il classe 94, quindi, potrebbe finire addirittura a parametro zero alla Juventus nel caso non dovesse trovare un accordo con il Napoli. Ai bianconeri servirebbe un terzino poiché è quasi certa la partenza di Alex Sandro.

La Juve non è l’unica a seguire il giocatore. Ci sarebbero anche altri top club come l’Atlético Madrid e il PSG. Il terzino azzurro, però, sembra aver diviso la tifoseria bianconero. Tra quelli che criticano il giocatore tecnicamente, c’è chi invece lo apprezzerebbe come panchinaro da schierare nelle partite contro le squadre di metà classifica.

