Calciomercato Juventus: Huijsen al Bournemouth può sbloccare Tobido

Nuova strategia di calciomercato per la Juventus: vendere per comprare. La seconda squadra bianconera, la Netx Gen che da qualche stagione milita in Serie C, ultimamente sta lanciando tanti giovani emergenti che stanno creando un bel tesoretto per l’uomo mercato Cristiano Giuntoli.

Il nuovo corso firmato dal Football director Cristiano Giuntoli sta stravolgendo le dinamiche di calciomercato della Vecchia Signora. Come sottolineato da Transfermarkt.it la Juventus in questa sessione di mercato ha fatto cassa, un tesoretto niente male considerando anche la giovane età e la poca esperienza nel calcio che conta dei nuovi talenti bianconeri.

Dalla #JuveNextGen ne sono passati di talenti 🍾, molti usati per fare cassa 💵💵, compresi ora #Soulé e #Huijsen. Ecco i più remunerativi 🧮. pic.twitter.com/R3G7Umd6vy — Transfermarkt.it (@TMit_news) July 27, 2024

L’ultimo capolavoro di calciomercato di Giuntoli è stato quello di vendere il difensore Huijsen al Bournemouth. La Juventus da questa cessione secondo fonti di Sky Sport dovrebbe ricavare 15 milioni più 3 di bonus facilmente raggiungibili con tanto di garanzia del 10% sulla futura rivendita.

Huijsen, classe 2005, è arrivato giovanissimo in casa bianconera nell’estate 2021. Dopo aver debuttato nella Netx Gen è stato inserito tra i big alla corte di Max Allegri che lo ha impiegato in una sola circostanza. Nel mercato invernale è stato prelevato dalla Roma che in un certo senso ha fatto quello che voleva la Juventus, farlo giocare con continuità. Risultato, 13 presenze impreziosite da 2 reti e conseguentemente valore di mercato schizzato, tanto da permettere alla Vecchia Signora di fare un ottima plusvalenza da rinvestire su nuovi obiettivi indicati dal nuovo mister Thiago Motta.

I nuovi obiettivi di calciomercato della Juventus con il tesoretto creato da Giuntoli sembrano più alla portata. Anche perché dopo la batosta contro il Norimberga, 3-0 secco con rigore sbagliato da Vlahovic, Thiago Motta vorrebbe continuare il ritiro estivo in Germania cercando di alzare il livello tecnico.

Amichevole estiva, Norimberga-Juventus 3-0

Il debutto della Juventus targato Tiago Motta è iniziato male. Nulla di preoccupante, ancora si parla di calcio estivo, di amichevoli di luglio. Ma se vincere aiuta a vincere, la sconfitta per 3-0 subita dal Norimberga di Klose che milita nella seconda divisione tedesca, per il tecnico ex Bologna farà sicuramente del bene.

FT |⌛| Finisce con una vittoria del Norimberga il primo test amichevole della stagione 🔚#FCNJuve [3-0] pic.twitter.com/N9oUVrx5Hc — JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2024

La batosta tedesca ha detto sostanzialmente che la Juventus ancora è un cantiere aperto. Thiago Motta ancora necessita di nuovi giocatori, tanto da far giocare Weah come terzino. Una carenza che l’uomo mercato GIuntoli è pronto a colmare tanto da intensificare i rapporti di calciomercato con il Nizza.

Ormai è diventata una telenovela l’obiettivo di calciomercato della Juventus: Tobido. Il calciatore avrebbe dato il suo consenso con tanto di contratto quinquennale pronto per essere firmato. Il problema è trovare l’accordo con il Nizza, che parte da una valutazione intorno ai 37 milioni di euro. Con il tesoretto che ha creato Giuntoli la strada sembrerebbe in discesa. Secondo Sky sport la formula più appropriata dovrebbe essere quella di un prestito oneroso, con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.