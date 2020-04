Emergenza Coronavirus, Juventus: caso Higuain. Non vuole tornare in Italia?

La Juventus non ha ancora emesso alcuna comunicazione ufficiale il rientro degli stranieri in Italia, tuttavia pare che Gonzalo Higuain non voglia rientrare. Scelta personale o motivi di mercato?

L’emergenza Coronavirus in Italia è ancora alta, nonostante ci siano stati dei miglioramenti significativi negli ultimi giorni, e le squadre di Serie A potrebbero tornare ad allenarsi tra fine Aprile ed inizio Maggio. In casa Juventus, tuttavia, nelle ultime ore è scoppiato un caso Higuain che potrebbe non rientrare in italia.

Come riportato nella giornata di ieri da Goal.com, né la Juventus né lo stesso Higuain hanno emesso comunicazioni ufficiali in merito, ma secondo quanto filtra dall’Argentina, il Pipita non sarebbe convinto di tornare in Italia.

Il giocatore argentino non sarebbe solo preoccupato di lasciare la sua famiglia (la madre è malata ndr.) e secondo quanto riportato da La Stampa ci sarebbero anche motivi di mercato dietro questa scelta. Il contratto di Higuain lo lega alla Juventus fino al 2021 ed i bianconeri non sono propensi a rinnovarglielo.

Il Pipita si è sentito dunque scaricato dalla Juventus, il cui rapporto non è più idilliaco come un tempo fin dalla scorsa estate. Ecco perché Higuain potrebbe decidere di non rientrare in Italia, aspettando magari qualche offerta dal River Plate che sogna di riaverlo in squadra.

La Juventus è molto attenta alla situazione e sa che una rescissione di contratto non gioverebbe alle casse bianconere. Il club bianconero al momento ha smentito che Higuain si sia rifiutato di tornare in Italia e solo nei prossimi giorni, quando chiamerà tutti a rapporto alla Continassa, se ne saprà di più.

Oltre ad Higuain, anche Cristiano Ronaldo negli scorsi giorni era preoccupato nel rientrare in Italia vista la situazione. Vedremo come agirà il fuoriclasse portoghese quando arriverà la comunicazione ufficiale della Juventus che richiamerà a Torino a lui e gli altri stranieri tornati a casa per stare vicino alle loro famiglie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS