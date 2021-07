Calciomercato Juventus: Frabotta ceduto all’Atalanta

L’Atalanta tratta Gianluca Frabotta con la Juventus. Possibile trasferimento con prestito più diritto di riscatto.

È Gianluca Frabotta uno degli obiettivi principali di mercato dell’Atalanta. L’esterno mancino, classe 1999, è reduce da una buona stagione di debutto tra le file della Juventus è pronto a fare il grande salto e prendersi il posto da titolare in una squadra ambiziosa come quella nerazzurra.

Percassi andrà a colloquio con la società bianconera nei prossimi giorni per chiudere definitivamente la trattativa: si parla di un prestito con opzione per il riscatto definitivo. Frabotta ha disputato una buona annata, con 17 presenze complessive coronate da una rete messa a segno in Coppa Italia contro lo Spezia. Nel mezzo la fiducia di Pirlo e dello staff che hanno ricevuto conferme rispetto alla propria lungimiranza, e la maggiore consapevolezza nelle proprie qualità.

Qualità che Gasperini avrà il compito di far sbocciare definitivamente all’Atalanta. Un ambiente tranquillo, ma già avvezzo a palcoscenici di un certo spessore. La “Dea” cerca un’alternativa a Gosens e Frabotta, giovane prospetto italiano, pare avere tutte le carte in regola. Esterno di grande gamba e propensione offensiva, l’ex primavera Juve ha già dimostrato di trovarsi a proprio agio nel 3-5-2. L’Atalanta utilizza anch’essa gli esterni di centrocampo e uno come Frabotta vi troverebbe la propria collocazione naturale.

