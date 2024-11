Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano a Milan Skriniar per rinforzare la propria difesa già a gennaio.

Calciomercato Juventus: fari puntati su Skriniar per la difesa

È ufficialmente partito in casting ai vertici della dirigenza bianconera nel tentativo di individuare l’erede di Gelson Bremer, già nella prossima finestra di calciomercato di gennaio. Da quando il muro brasiliano si è infatti infortunato nella notte di Champions League contro il Lipsia, tante certezze nella retroguardia juventina sono andate perse rapidamente, con i bianconeri che hanno iniziato a incassare gol a destra e a manca.

Proprio per questo motivo, dunque, Thiago Motta avrebbe bisogno di un difensore di spessore già a partire dal prossimo gennaio con la Juventus che avrebbe messo nel mirino proprio un ex conoscenza della Serie A come, Milan Skriniar. Il giocatore si era trasferito a Parigi con destinazione PSG qualche stagione fa dall’Inter, non riuscendo però, mai ad entrare nelle grazie di Luis Enrique, il quale dopo le prime uscite lo iniziò a panchinare, preferendogli i vari Beraldo, Pacho e Marquinhos. Lo stesso difensore slovacco, dunque, sarebbe predisposto ad accettare di buon grado un ritorno nella categoria che l’ha lanciato nel calcio che conta, ma gli intoppi non sarebbero pochi.

Il primo di questi ultimi sarebbe, infatti, di carattere economico, Skriniar a Parigi percepisce la bellezza di 8 milioni di euro a stagione, cifra attualmente al di fuori di ogni parametro bianconero. Il secondo intoppo, invece, sarebbe legato alla tenuta fisica del giocatore, il quale nelle ultime due stagione ha dovuto fare i conti con molti infortuni di natura muscolare. La fattibilità dell’operazione, dunque, sembra esserci, ma quello che conterà sarà capire se il PSG sarà predisposto a cedere a titolo di prestito il giocatore e se il giocatore sarà altrettanto disposto a ridursi l’ingaggio per rilanciarsi nel calcio che conta.

L’ alternativa a Skriniar

La Juventus, però, non si sarebbe fermata a sondare il terreno solo per lo slovacco, anzi, avrebbe già messo in conto anche un altro potenziale ritorno in Serie A, quello del rumeno Radu Dragusin. Anche l’ex Genoa, dal suo trasferimento in Premier League lo scorso anno, non è mai riuscito a diventare un titolare indiscutibile del Tottenham, alternandosi di fatto con Romero. Proprio questo elemento potrebbe accomunare i destini del difensore e della Juventus, anche se resterà da capire quanto effettivamente il Tottenham sarà propenso a discutere sulla base di un prestito con diritto di riscatto dopo averlo pagato oltre 20 milioni un anno fa.

