Calciomercato Juventus: fari puntati su Gosens per la difesa

La Juventus ha messo nel mirino a Robin Gosens dell’Atalanta per rinforzare il reparto difensivo il prossimo anno. Sabato nel match contro i bergamaschi, i bianconeri lo osserveranno da vicino con Paratici pronto ad andare all’assalto.

In vista della prossima stagione, la Juventus è intenzionata a rafforzare anche il reparto difensivo e bisognerà agire soprattutto sulle fasce dove quest’anno Sarri ha giocato con gli uomini contati. Il nome nuovo in casa bianconera è quello di Robin Gosens dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la Juventus avrebbe identificato nel terzino sinistro olandese il rinforzo giusto per la difesa, dando a Sarri un’ottima alternativa ad Alex Sandro. Gosens sta disputando una grande stagione con la maglia dell’Atalanta, ma la Juventus attende con ansia sabato, quando i bergamaschi saranno ospiti allo Stadium.

Paratici ha già segnato il suo nome sulla lista della spesa e nel prossimo turno osserverà Gosens da vicino. Dovesse superare quello che si preannuncia un vero e proprio test in maniera eccellente, la Juventus lancerebbe l’assalto al giocatore. I rapporti tra i due club sono ottimi visti i recenti affari e l’asse Torino-Bergamo potrebbe tornare a scaldarsi

Gosens è uno dei terzini più completi della Serie A, con l’olandese capace non solo di difendere, ma anche di attaccare. Non a caso, infatti, il terzino olandese ha segnato 9 gol quest’anno, numeri ottimi per un difensore, disputando 28 partite e collezionando anche sei assist.

Dopo aver raggiunto la Champions League con la Dea per due anni di fila, per Gosens finire alla Juventus sarebbe il coronamento di due anni quasi perfetti. Oltre che da terzino, con Gasperini l’olandese ha imparato a giocare anche da esterno e la sua duttilità non potrebbe che essere un bene per la Juventus.

