Calciomercato Juventus, ecco il piano: cedere Bernadeschi per acquistare Dele Alli

Arrivano novità importanti per ciò che riguarda il calciomercato della Juventus: dall’Inghilterra, via Telegraph, rimbalza infatti la notizia che Paratici avrebbe messo nel mirino il trequartista del Tottenham Dele Alli.

Il giocatore inglese, classe 1996, sta trovando sempre meno spazio nel Tottenham e sarebbe dunque pronto a cambiare aria. Mourinho gli ha concesso la miseria di quattro spezzoni in campionato, oltre ad alcune apparizioni in Europa, dimostrando di avere poca fiducia in lui. Per questo gli “Spurs” potrebbero decidere di cederlo e la Juventus sarebbe tra le principali pretendenti ad acquistarlo.

Alli è un giocatore molto duttile, che può svariare su tutto il fronte della trequarti e rendersi utile a Pirlo come importante variabile tattica. Per prenderlo, senza particolari esborsi economici, la “Signora” sarebbe pronta a sacrificare Federico Bernardeschi, due sole apparizioni da titolare tra campionato e Champions.

Che sia scambio alla pari? Difficile ipotizzarlo. Per ora la notizia va accolta col beneficio del dubbio, anche perché Alli ha un ingaggio da 6 milioni a stagione. Non tanto superiore a quello di Bernardeschi (4 milioni), ma comunque pesante per le casse di un club che, come tanti, sta cercando di limitare i costi. Staremo a vedere. Certo, la pista Alli va tenuta in debita considerazione per la Juve.

