Calciomercato Juventus: duello con la Fiorentina per Maleh

É Youssef Maleh il nuovo nome in orbita calciomercato Juventus. Il giocatore italo-marocchino si sta mettendo in luce con la maglia del Venezia in Serie B, grazie a un bottino che recita: 10 presenze, due assist e un gol finora collezionati.

Mancino di piede, Maleh gioca prevalentemente come mezzala a sinistra, anche se puó essere impiegato all’occorrenza sulla medesima corsia.

Non preso in considerazione dal Cesena, squadra nella quale é cresciuto, Maleh sembra aver trovato la propria dimensione a Venezia, tanto da diventare una pedina importante dell’Under 21 di Nicolato.

Paratici e soci avrebbero, per ora, effettuato solo un sondaggio, anche perché il ragazzo non rappresenta attualmente una priorità, (si punta a calciatori piú “pronti”), e verrebbe comunque lasciato in prestito ad un’altra squadra per maturare ancora.

Chi potrebbe anticipare il colpo a gennaio, approfittando del fatto che Maleh vada in scadenza col Venezia a giugno, é la Fiorentina, che non avrebbe problemi ad inserirlo subito in rosa contando meno abbondanza in mediana e minori ambizioni di classifica rispetto ai bianconeri.

Per ora é tutto in divenire, dacché neanche i “gigliati” sembrano essersi mossi concretamente. Maleh resta uno dei prospetti piú interessanti che il campionato cadetto possa offrire, e mister Paolo Zanetti non sembra intenzionato a privarsene almeno fino a fine stagione, quando poi difendersi dagli assalti delle “big” potrebbe essere complicato.

