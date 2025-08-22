Calciomercato Juventus: Douglas Luiz saluta, ufficiale il passaggio al Nottingham Forest

Nottingham Forest - Stadiosport.it

La Juventus ha ufficialmente annunciato la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano lascia Torino dopo appena un anno dal suo arrivo dall’Aston Villa, chiudendo un’esperienza in Serie A che non ha mai decollato. L’operazione complessiva potrà arrivare fino a 31,5 milioni di euro, cifra che consentirà ai bianconeri di liberare spazio nel monte ingaggi e guardare a nuovi obiettivi di mercato.

I dettagli economici dell’accordo

L’operazione tra Juventus e Nottingham Forest è strutturata in modo complesso. Il trasferimento di Douglas Luiz avviene inizialmente tramite prestito annuale a 3 milioni di euro, ma con un obbligo di riscatto condizionato fissato a 25 milioni pagabili in quattro rate. A questi si possono aggiungere bonus fino a 3,5 milioni, che farebbero salire il costo complessivo dell’affare a 31,5 milioni di euro.

Si tratta, di fatto, di un’operazione che permette alla Juve di ottenere liquidità già a partire dalla prossima stagione, dopo aver investito 50 milioni di euro per il suo acquisto dall’Aston Villa soltanto un anno fa.

Un’esperienza in bianconero mai decollata

Arrivato a Torino nell’estate 2024 con grandi aspettative, Douglas Luiz non è mai riuscito a lasciare il segno in Serie A. Con appena tre presenze da titolare in campionato, il brasiliano ha faticato a trovare spazio e continuità, complice anche il cambio di allenatore e la forte concorrenza in mediana. A peggiorare la situazione, il mancato rientro nei tempi stabiliti per il ritiro estivo agli ordini di Igor Tudor, che ha spinto la società a valutare seriamente la sua cessione.

In una nota ufficiale, la Juventus ha salutato così il giocatore:

“In bocca al lupo per il futuro, Douglas!”.

Il comunicato del Nottingham Forest

Il club inglese ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto:

“Siamo lieti di annunciare l’arrivo di Douglas Luiz dalla Juventus. Il centrocampista brasiliano arriva con la formula del prestito annuale, con obbligo condizionato di riscatto la prossima estate. Con la sua esperienza in Champions League e oltre 200 presenze in Premier League, porta qualità e personalità al nostro centrocampo”.

La carriera di Douglas Luiz

Nato a Rio de Janeiro nel 1998, Douglas Luiz ha mosso i primi passi da professionista con il Vasco da Gama, attirando presto l’attenzione del Manchester City, che lo acquistò nel 2017. Dopo due stagioni in prestito al Girona, si trasferì all’Aston Villa nel 2019, diventando uno dei pilastri della squadra con oltre 200 presenze e un contributo di 22 gol e 24 assist in quattro anni. Nel 2023/24 fu votato sia Miglior Giocatore della Stagione dai tifosi che Giocatore dell’Anno dai compagni.

Ora, dopo la breve parentesi italiana, per il centrocampista si apre una nuova avventura in Premier League, dove proverà a rilanciarsi con la maglia del Nottingham Forest.