Calciomercato Juventus: Douglas Costa torna al Bayern Monaco, è fatta per Chiesa

La Juventus si è accordata con il Bayern Monaco per il ritorno in Germania di Douglas Costa. Il brasiliano tornerà in Baviera in prestito secco, permettendo al club di bianconero di chiudere l’affare Chiesa.

Ultime ore di mercato caldissime in casa Juventus che negli ultimi giorni è riuscita a liberarsi quasi tutti i suoi esuberi proprio come voleva. E dopo aver ceduto in Francia sia Rugani che De Sciglio (uno al Rennes, l’altro al Lione ndr.), i bianconeri sono riusciti a piazzare al fotofinish anche Douglas Costa.

L’esterno d’attacco brasiliano, infatti, farà ritorno al Bayern Monaco, con il quale la Juventus si è accordata sulla base di un prestito secco. Lo stesso tipo di operazione che i bianconeri hanno impostato con Rennes e Lione per le cessioni di Rugani e De Sciglio.

Inoltre, l’ingaggio di Douglas Costa sarà pagato interamente dal club bavarese e la Juventus si libererà del suo pesante ingaggio, con il brasiliano che percepiva ben 6 milioni a stagione. Un risparmio importante che permette alla Juventus di terminare con il botto il suo mercato, acquistando Federico Chiesa.

Con il giocatore della Fiorentina c’era già l’accordo per un contratto quinquennale da 5,5 milioni di euro a stagione e nella notte sono stati limati gli ultimi dettagli con il club viola. Chiesa arriverà in prestito biennale con diritto di riscatto, con la Juventus che verserà 2 milioni di euro il primo anno e 8 milioni di euro per il secondo.

Il diritto di riscatto è fissato a 40 milioni di euro e potrebbe diventare obbligo nel caso in cui vengano soddisfatte tre condizioni. La prima è che Chiesa firmi almeno 10 gol e 10 assist in questi due anni, la seconda è che la Juventus termini tra le prime quattro e la terza è che l’esterno d’attacco debba giocare almeno il 60% delle partite.

Per chiudere in maniera totale la trattativa, però, c’è bisogno che Chiesa rinnovi prima con la Fiorentina fino al 2023 per passare in bianconero. Da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi, con entrambe le squadra vogliose di chiudere subito l’affare prima di arrivare alla deadline. Nel frattempo, Chiesa si sottoporrà già alle visite mediche per la Juventus a Firenze.

