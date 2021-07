Calciomercato Juventus: decision day per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non ha ancora sciolto i nodi relativi al suo futuro e sui social “spaventa” i tifosi della Juventus, annunciando il “giorno della decisione”.

Se c’è un’urgenza in casa Juventus è quella relativa a Cristiano Ronaldo. Siamo giunti quasi a fine luglio e il portoghese non ha chiarito ancora con certezza quale sarà il suo futuro. Cherubini, nuovo DS bianconero, ha dichiarato in conferenza stampa di presentazione che Ronaldo rappresenta un patrimonio sul quale la Juve vuole ancora puntare.

Ma nulla è così scontato: Ronaldo percepisce uno stipendio ultramilionario, che le casse bianconere faranno sicuramente più fatica a onorare. In più, resta sempre nell’orbita di club come City e PSG, pronte a regalarsi un fuoriclasse da quasi 40 gol di media a stagione.

Come se non bastasse, ad aggiungere altro pepe al piatto forte del mercato, ci ha pensato il diretto interessato. Ronaldo, con un post su Instagram, ha incusso timore a tutti i tifosi bianconeri: “Decision day”, sentenzia il portoghese. Ma quale decisione? Presumibilmente quella sul suo futuro calcistico. Nelle prossime ore Mendes dovrebbe incontrare la dirigenza della Juventus e decidere il da farsi.

Sul piatto un altro anno di contratto, come stabilito in origine, e addirittura la possibilità di rinnovare ulteriormente spalmandosi l’ingaggio. Ronaldo riflette e prende tempo. La sua ambizione è quella di vincere ancora, e la Juventus di Allegri può offrirgliela- Certo, il lusitano punta anche alla sesta Champions League personale, ed è lì che la Juventus deve essere convincente, trovare gli argomenti giusti per persuaderlo.

Argomenti che partono sicuramente dal mercato e hanno le sembianze di nuovi acquisti per potenziare la rosa. Locatelli potrebbe essere il primo: basterà a convincere Ronaldo che le sue ambizioni corrispondono a quelle del club?

