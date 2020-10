Calciomercato Juventus: De Sciglio va al Lione, si chiude per Chiesa

La Juventus è vicinissima a cedere De Sciglio al Lione con l’accordo tra i club ormai ad un passo. Ceduto il difensore, i bianconeri tenteranno di piazzare il colpo last minute acquistando Chiesa.

24 ore o poco più alla fine del mercato ed in casa Juventus si sta cercando di chiudere le ultimissime operazioni per completare la rosa. Dopo aver sistemato Rugani, i bianconeri sono molto vicini a cedere anche Mattia De Sciglio

Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un interesse forte e concreto del Lione che ha subito preso contatti con la Juventus per il trasferimento in Francia del giocatore. Il club bianconero ha fretta di chiudere e c’è ottimismo per la chiusura in positivo della trattativa.

Come Rugani, anche De Sciglio dovrebbe trasferirsi in Ligue 1 in prestito secco e bisognerà vedere se il Lione avrà intenzione di inserire un diritto di riscatto a fine stagione. L’uscita di De Sciglio sarebbe importante anche in entrata per la Juventus che potrebbe fare all-in su Federico Chiesa.

Con il giocatore della Fiorentina, il club bianconero ha già un accordo di massima e solo gli esuberi stanno bloccando l’arrivo dell’esterno d’attacco. Non arriverà, invece, Moise Kean che molto probabilmente passerà al Paris Saint-Germain che vuole l’attaccante azzurro come vice-Icardi.

Negli scorsi giorni si raccontava come la Juventus fosse molto vicina a riportare Kean a Torino, ma la trattativa con l’Everton si è bloccata ed il PSG si è inserito di prepotenza. Dunque per la Juventus resta solo Chiesa ed in queste ultime ore tenterà il tutto per tutto per portare il giocatore a Torino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS