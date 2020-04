Calciomercato Juventus: De Ligt nel mirino dello United. Piace Hakimi del Borussia Dortmund

Il Manchester United è interessato a Matthijs De Ligt per il prossimo anno, ma è difficile che la Juventus possa decidere di cedere l’olandese dopo appena una stagione. I bianconeri pensano ad Hakimi del Dortmund per migliorare il reparto arretrato.

In attesa di capire quale sarà la sorte della stagione calcistica 2019-2020, le squadre guardano già al prossimo anno in vista della sessione estiva di calciomercato. La Juventus punterà a rinforzarsi, ma dovrà stare attenta a possibili assalti per i suoi giocatori e dall’Inghilterra fanno sapere che il Manchester United è interessato a Matthijs De Ligt.

Secondo quanto riportato dal Mirror, i Red Devils sarebbero pronti a lanciare l’offensiva per il difensore olandese già quest’estate per sostituire Maguire. Il difensore inglese preso dal Leicester in estate è finito nel mirino del Barcellona e l’assalto dei blaugrana preoccupa non poco lo United.

I Red Devils non vogliono farsi trovare impreparati ed in caso di partenza di Maguire sono intenzionati a fare una super offerta alla Juventus per avere De Ligt. Tuttavia, appare difficile che la Juventus possa privarsi del giocatore olandese dopo appena un anno, considerato anche la grande crescita degli ultimi mesi.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, i bianconeri sono sempre vigili su giocatori in grado di migliorare la difesa. Oltre a Marcelo ed Alaba è venuto fuori un nuovo nome per le fasce laterali ed è quello di Achraf Hakimi, terzino destro del Borussia Dortmund ma in prestito dal Real Madrid.

Il giocatore marocchino sta ben figurando con il Dortmund tanto in campionato quanto in Champions ed al termine della stagione farà ritorno al Real. Hakimi sa giocare sia a destra che a sinistra e per la Juventus sarebbe sicuramente un colpo importante, considerata l’età e la qualità del giocatore

Il futuro del marocchino dipenderà dal Real Madrid che dovrà decidere se dargli un’opportunità o cederlo a titolo definitivo. Nel caso in cui i Blancos dovessero decidere di cederlo, la Juventus sarebbe pronta a sfidare Chelsea e Paris Saint-Germain, le altre due società interessate al giocatore.

