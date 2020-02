Calciomercato Juventus, dalla Spagna: prenotato Mertens per Giugno

Dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato: la Juventus ha in mano Dries Mertens! Il belga non rinnoverà con il Napoli ed ha voglia di tornare a lavorare con Sarri

Dopo aver acquistato per la prossima stagione a Dejan Kulusevski, la Juventus sta continuando a lavorare per mettere a segno altri in colpi in vista della sessione estiva di calciomercato. E dalla Spagna quest’oggi è arrivata un’indiscrezione di mercato clamorosa: i bianconeri hanno in pugno Dries Mertens.

Secondo il sito spagnolo Don Balon, la Juventus è riuscita a strappare il si del belga per accasarsi a Torino il prossimo anno. Il giocatore non ha rinnovato con il Napoli e dall’inizio di Febbraio può accordarsi con qualsiasi altro club per la prossima stagione.

Su Mertens era forte l’interesse di Inter, Roma ed Atletico Madrid, ma secondo Don Balon il folletto belga avrebbe rifiutato queste proposte accettando la corte della Juventus. A spingere il giocatore ad accettare sarebbe stata proprio la presenza di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.

A Napoli, Mertens è diventato un giocatore fondamentale grazie a Sarri che lo ha reso una macchina da gol facendolo agire da punta centrale. Inoltre, il tecnico toscano lo cercò già quando andò al Chelsea, ma all’epoca De Laurentiis fece muro.

Ora, la situazione è diversa con il belga intenzionato a non rinnovare il contratto e a lasciare Napoli. L’indiscrezione lanciata dalla Spagna, però, resta clamorosa e chissà come la prenderanno i tifosi azzurri se Mertens dovesse andare a Torino. La ferita per il passaggio di Higuain in bianconero è ancora aperta ed un altro trasferimento del genere sarebbe un nuovo colpo al cuore per i partenopei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA