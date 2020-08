Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Messi insieme a Ronaldo

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna per ciò che riguarda il calciomercato Juventus: la squadra bianconera sarebbe interessata a Lionel Messi e potrebbe provare a strapparlo al Barcellona, componendo una coppia da sogno insieme a Cristiano Ronaldo.

La notizia giunge dal portale spagnolo “Diariogol.com”, che si sofferma proprio sul futuro di Messi, ormai ai ferri corti con il Barcellona. Tra le varie voci che accompagnano il futuro della “Pulce” quello che lo vede accostato con insistenza all’Inter di Antonio Conte, la quale vorrebbe provare a farne il contraltare di Ronaldo per strappare alla Juventus lo scettro di regina del campionato e tentare altresì la scalata alla Champions. I nerazzurri, stando alle ultime notizie, non sono gli unici partecipanti alla corsa per uno dei migliori giocatori al mondo: c’è anche la Juventus, inserita insieme a PSG, Manchester City e Newell’s Old Boys, nel ristretto novero di club che possano permettersi questo “lusso”.

Ma quanto c’è di vero in queste voci di mercato? Sicuramente, parlare oggi di un possibile approdo di Messi alla Juventus appare nient’altro che utopia. Il calciomercato Juventus dovrà infatti vivere di altre priorità, prima fra tutte cedere alcuni esuberi, poi rinforzare il centrocampo, cosa che rende difficile immaginare uno sforzo da parte dei piemontesi per aggiudicarsi il capitano dell’Albiceleste. C’è poi da considerare l’aspetto del dualismo, oltre a quello dei costi esorbitanti, che potrebbe essere innescato dalla convivenza di due come Ronaldo e Messi, da anni abituati a contendersi il Pallone d’Oro. Come ogni voce di mercato, anche questa va tenuta in considerazione e monitorata atttentamente ma, ad oggi, una sua realizzazione appare alquanto improbabile.

