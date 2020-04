Calciomercato Juventus, clamoroso: si pensa a Lautaro Martinez per l’attacco

Dall’Inghilterra arriva una voce di mercato che ha del clamoroso, con la Juventus che starebbe pensando a Lautaro Martinez dell’Inter per rinforzare l’attacco.

La Juventus è intenzionata a cambiare molto della propria rosa nel futuro prossimo e si sta guardando intorno per acquistare giocatori giovani, ma con esperienza e qualità. Ed a questo proposito, dall’Inghilterra è stata sganciata una bomba di mercato clamorosa: i bianconeri sono interessati a Lautaro Martinez.

Secondo quanto riportato dalla testata britannica Sport Witness, la Juventus ha messo nel mirino il giocatore dei rivali dell’Inter per quanto riguarda il reparto offensivo. Lautaro Martinez sta impressionando e non poco in questa stagione, attirando su di sé l’interesse di tantissime squadre.

Sul giocatore argentino, infatti, è forte l’interesse del Barcellona che pare disposto a tutto pur di averlo in rosa. L’Inter, dal canto suo, non è assolutamente intenzionata a mollare Lautaro Martinez e Javier Zanetti ha ribadito più volte come il giocatore resterà a Milano.

Stando a quanto scritto da Sport Wtiness, però, anche la Juventus ha iniziato a seguire con interesse l’attaccante argentino, anche se non c’è nulla di concreto al momento. Inoltre, appare abbastanza improbabile che Marotta possa cedere un giocatore così importante ad un acerrima rivale.

Dopo aver seguito e corteggiato a lungo Mauro Icardi, la Juventus vuole provarci anche con Lautaro Martinez. Una strada quasi impossibile da percorrere, ma va detto che nel mondo del calciomercato anche ciò che sembra impossibile può diventare possibile.

