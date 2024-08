Calciomercato Juventus: pronto l’affondo per Todibo, offerta di 35 milioni di euro recapitata al Nizza.

Calciomercato Juventus: cifre e dettagli operazione Todibo. Fonte Ufficiale Foto “GiveMeSport. Stadiosport.It

Ore caldissime in casa Juventus dove continua a tener banco la trattativa Jean-Clair Todibo, il difensore francese è oramai da tempo in cima alla lista dei difensori preferiti sia dalla dirigenza bianconera che dallo stesso tecnico, Thiago Motta. A lasciar presagire che l’operazione stia per prendere la via della fumata bianca è stata la scelta da parte del Nizza, club che attualmente detiene il cartellino del giocatore, di non voler convocare il francese in vista della prossima gara amichevole del club transalpino in programma al Via Del Mare contro il Lecce.

I bianconeri, dunque, restano fiduciosi sulla trattativa e, dopo aver trovato già da tempo l’accordo con il giocatore sulla base di un quinquennale fino al 2029 con uno stipendio netto di 2,5 milioni di euro per il difensore francese, sperano nelle prossime ore di poter giungere ad una quadra anche con il club. La formula che la dirigenza juventina starebbe portando avanti con il Nizza sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sulla base di 35 milioni di euro.

La prossima settimana potrebbe rilevarsi decisiva per l’arrivo di Todibo a Torino, il suo arrivo darebbe a Thiago Motta una nuova valida alternativa per la retroguardia nel tentativo di renderla quanto più compatta possibile. I lavori sul mercato, però, della Juventus non si fermeranno al francese, con Cristiano Giuntoli che avrà ancora molte gatte da pelare, a cominciare dallo smaltimento degli esuberi, fra i più importanti quello di Federico Chiesa, il cui destino proprio come quelli di De Sciglio, Szczesny, McKennie, Milik e Rugani sono ancora tutti da scrivere.

