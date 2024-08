Calciomercato Juventus: Teun Koopmainers sarà un nuovo giocatore dei bianconeri, affare da 56 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: cifre e dettagli operazione Koopmeiners.

Finisce ufficialmente la telenovela Koopmainers. Dopo un ampio tira e molla tra Atalanta e Juventus, infatti, i due club sono giunti finalmente ad un accordo sulla base economica di 52 milioni di euro più ulteriori 4 di bonus che i bianconeri si impegneranno a versare nelle casse della Dea. Le visite mediche sono state fissate nella giornata di domani 28 agosto, dopodichè il giocatore apporrà la propria firma sul contratto prima di legarsi definitivamente ai colori bianconeri.

Un’operazione che va a completare definitivamente il reparto di centrocampo bianconero e che mette a disposizione di mister Motta un trequartista puro, capace di inventare giocate e dettare i ritmi di gioco. Koopmainers era sul taccuino del Ds Giuntoli, sin dalla sessione di calciomercato invernale nell’arco della quale quest’ultimo era riuscito già a strappare un principio d’accordo con l’entourage del giocatore nel tentativo di iniziare a preparare il terreno per un nuovo assalto nella sessione estiva.

I colpi di calciomercato in casa Juve, però, non sembrano essere del tutto conclusi con Giuntoli che starebbe attendendo che la situazione legata a Federico Chiesa possa giungere ad una conclusione nelle ultime ore di mercato per poi affondare il colpo per un nuovo estero come Jadon Sancho. L’esterno inglese è l’ultimo obiettivo rimasto in sospeso sulla lista del Ds e non è da escludere che anch’esso possa avere lo stesso finale di tutti i suoi predecessori.

