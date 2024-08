Calciomercato Juventus: arrivano Nico Gonzalez e Conceicao, entrambi con la formula del prestito oneroso.

Calciomercato Juventus: cifre e dettagli doppio colpo Conceicao-Nico Gonzalez.

Una Juventus scatenata quella vista nelle ultime ore di calciomercato, con il Ds Giuntoli che è riuscito a concludere un doppio colpo in attacco, portando alla corte di Thiago Motta prima Nico Gonzalez e poi Francisco Conceicao. Per l’attaccante argentino in arrivo dalla Fiorentina la modalità dell’operazione è stata quella del prestito oneroso fissato a 8 milioni di euro, più un diritto di riscatto fissato sui 25 milioni di euro e ulteriori 5 di bonus per un totale complessivo di 38 milioni di euro.

Stessa modalità utilizzata anche per l’arrivo di Conceicao, il quale, però, arriverà solo in prestito secco con base di 7 milioni di euro più altri 2 di bonus. Per entrambi i giocatori sono già state fissate le visite mediche che si svolgeranno nei prossimi giorni, prima di vedere i due nuovi innesti bianconeri legarsi alla restante parte del gruppo alla Continassa.

Un doppio colpo che almeno per il momento mette di fatto in stand-by altre possibili entrate per il comparto attaccanti, situazione che, però, potrebbe cambiare nel caso in cui il Barcellona dovesse affondare il colpo Chiesa e quindi liberare un ulteriore slot per riaccendere la pista per un altro obiettivo juventino come Jadon Sancho. Resta invece sempre di più sullo sfondo la trattativa per Koopmainers, per il quale la Juventus aveva formulato un’offerta di 59 milioni all’Atalanta e che ancora una volta è stata prontamente rispedita al mittente.

