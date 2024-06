Calciomercato Juventus: cifre e dettagli dell’operazione Douglas Luiz

In attesa che sia ufficiale, analizziamo l’operazione che sta portando Douglas Luiz alla nuova Juventus di Thiago Motta, che meno di un’ora fa è stato ufficializzato dalla società.

Ventisei anni compiuti da un mese e militante nell’Aston Villa, il centrocampista brasiliano vestirà presto la maglia bianconera in cambio di venti milioni e dei cartellini di due giocatori: McKennie e Iling jr. Entrambi hanno detto sì all’operazione che li porterà a titolo definitivo Oltremanica.

Dopo l’inizio nel Vasco Da Gama, nel 2017 il giovane centrocampista giunse in Inghilterra al Manchester City, ma dopo due stagioni in prestito al Girona, i Citizens lo cedettero a titolo definitivo all’Aston Villa. A Birmigham Douglas Luiz ha trovato la sua dimensione e un posto da titolare inamovibile.

Dopo oltre 200 partite complessive e una ventina di reti, per il brasiliano è tempo d’Italia. Alla Juventus prenderà il posto di Locatelli in cabina di regia affinché l’ex talento di Milan e Sassuolo possa rigenerarsi nel suo ruolo reale, quello di mezzala.

Un regista difensivo mancava da tempo alla Juventus, che in questi anni ha adattato più di un giocatore in quel ruolo con esiti negativi. Locatelli è stata l’ultima “vittima” di questa tendenza, spesso obbligata, ad adattare in ruoli non consoni giocatori con caratteristiche palesemente diverse.

