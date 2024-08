Calciomercato Juventus: ufficiale il passaggio di Federico Chiesa al Liveropool, i bianconeri incasseranno 15 milioni.

Calciomercato Juventus: Chiesa ceduto al Liverpool.

Dopo aver assestato il colpo Koopmainers, la Juventus finalizza anche un’operazione in uscita con la cessione di Federico Chiesa che passa al Liverpool. Una trattativa che doveva trovare per forza di cose un esito positivo prima del termine della sessione di calciomercato, visto e considerato che il calciatore era stato messo fuori rosa da Thiago Motta oramai da quasi due mesi e che era in scadenza di contratto il prossimo giungo 2025 con la Juventus che dunque avrebbe seriamente rischiato di perderlo a 0.

La Juventus ha dovuto abbassare drasticamente le sue pretese economico proprio a causa di queste situazioni, ma è riuscita comunque a cedere il cartellino del giocatore sui 15 milioni di euro al Liverpool e contemporaneamente evitare che Chiesa potesse restare nel campionato italiano, rinforzando una diretta concorrente. Chiesa è già atterrato a Liverpool per firmare il suo nuovo contratto che lo legherà al club per i prossimi 4 anni. Inoltre, dalle sue prime parole rilasciate in Inghilterra, Chiesa ci ha tenuto a far capire che la scelta di lasciare Torino è stata presa in maniera unilaterale dalla società “Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus, e di conseguenza, non c’è mai stata da parte mio o del mio entourage di una riduzione o di un aumento del mio stipendio. Mi è stato detto semplicemente che non facevo più parte del progetto.”

La cessione del nazionale italiano, però, potrebbe seriamene sbloccare un ulteriore colpo in entrata per la Juventus, la quale nelle ultime ore avrebbe riallacciato i rapporti con il Manchester United per Jadon Sancho. La trattativa sembrerebbe essere ancora in fase embrionale con Red Devils che vorrebbero cedere il giocatore, ma preferirebbero farlo a titolo definitivo, la Juve invece avrebbe proposto ad un prestito oneroso, con pagamento dello stipendio condiviso e con un diritto di riscatto. Resterà da capire se la dirigenza bianconera riuscirà a trovare l’intesa con il Manchester in poco meno di 48 ore di calciomercato, ma alla Continassa restano fiduciosi.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.