Calciomercato Juventus, chi non muore si rivede: rispunta Verratti

La Juventus riaccende il suo interesse per Verratti e potrebbe proporre al Paris Saint-Germain uno scambio alla pari con Pjanic. In Francia, il bosniaco potrebbe ritrovare Allegri che sembra destinato a prendere il posto di Tuchel sulla panchina del club campione di Francia.

Ritorno di fiamma per Marco Verratti da parte della Juventus che sta continuando a sondare vari nomi per rinforzare il centrocampo. Il centrocampista ex Pescara è sempre stato un pallino della dirigenza bianconera che stavolta pare intenzionata ad andare all’attacco.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus per convincere il Paris Saint-Germain è pronta ad inserire Miralem Pjanic nella trattativa. Nonostante la voglia di restare del bosniaco, i bianconeri non vogliono più puntare su di lui e stanno cercando di utilizzarlo come preziosa pedina di scambio.

Leonardo è un gran estimatore di Pjanic e dovesse arrivare un’offerta simile non chiuderebbe le porte in faccia alla Juventus, pur ritenendo Verratti un giocatore prezioso. Chi potrebbe dare un’accelerata importante a questa trattativa potrebbe essere l’ex tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

L’allenatore toscano è stato accostato molte volte al Paris Saint-Germain e nelle ultime settimane le voci si sono intensificate. Allegri a Parigi ha presentato il suo libro, racconta sempre Tuttosport, ed è divenuto proprietario di una cavalla che ha gareggiato proprio lì e ciò non fa altro che aumentare i rumors.

In Francia, il tecnico toscano è sempre di più considerato come il successore di Tuchel, con il tecnico tedesco che non dovrebbe essere riconfermato. In caso di approdo di Allegri a Parigi, Pjanic sarebbe sicuramente tentato, considerato che per il suo ex allenatore è sempre stato ritenuto un giocatore fondamentale per il suo gioco.

