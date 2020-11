Calciomercato Juventus, che idea: Dybala all’Atletico Madrid per riscattare Morata

Calciomercato Juventus: Paulo Dybala potrebbe finire all’Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata. I colchoneros offrono 35 milioni per l’argentino più la proprietà del cartellino dello spagnolo.

Negli occhi dei tifosi juventini è ancora nitida l’immagine di Dybala che perde goffamente palla negli ultimi minuti della sfida contro la Lazio. Match, quello di domenica scorsa, che come ricorderete, ha visto la Juventus pareggiare 1-1 contro la Lazio di Simone Inzaghi che ha trovato la via del pari al 94′ grazie ad un gol del solito Caicedo. Una rete che ha vanificato tutto quello che di buono aveva fatto la squadra di Andrea Pirlo nell’arco dei 90 minuti.

C’è chi dice che la colpa sia della difesa che non ha arginato a dovere Correa e lo stesso Caicedo, chi invece attribuisce la marcatura laziale alla mancata perdita di tempo di Dybala che anziché conservare il possesso palla ha concesso alla Lazio la rimessa laterale dalla quale è poi scaturito il gol del pareggio. Insomma i supporters bianconeri, chi più chi meno, attribuiscono la colpa della rete capitolina a una di queste due situazioni. Noi riteniamo che la colpa sia attribuibile ad entrambe, certo è che se l’argentino avesse fatto meglio ora staremmo parlando di tutt’altra storia.

Calciomercato Juventus: Dybala all’Atletico Madrid e Morata interamente in bianconero.

Ad ogni modo quel che è stato, è stato. La faccenda ora è un’altra. Stando a voci di corridoio circolate in rete nelle ultime ore pare infatti che proprio Dybala sia finito nel mirino dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros sarebbero seriamente intenzionati all’argentino per il quale avrebbero messo sul piatto addirittura 35 milioni di euro più l’intero cartellino di Alvaro Morata, attualmente in bianconero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 45 milioni.

Una trattativa che stuzzica il presidente Agnelli che, visto l’attuale grande feeling tra lo spagnolo e Cristiano Ronaldo, potrebbe davvero cedere alle lusinghe della società madrilena. Per il momento siamo nella fase dell’indiscrezione, ma visti i buoni rapporti che intercorrono tra i due club non è detto che alla fine non si possa trovare un’intesa. Aspettiamo e vediamo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS