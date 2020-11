Video Gol Highlights Lazio-Juventus 1-1: sintesi 08-11-2020

Video Gol Highlights Lazio-Juventus 1-1: finisce in parità il big match dell’Olimpico tra biancocelesti e bianconeri. A Cristiano Ronaldo risponde Caicedo nei minuti di recupero del secondo tempo.

Nell’anticipo domenicale dell’ora di pranzo termina in pareggio la sfida dell’Olimpico, valevole per la 7° giornata di campionato in Serie A, tra i biancocelesti di Simone Inzaghi e i bianconeri di Andrea Pirlo. Dopo la bella vittoria di mercoledì sera in casa degli ungheresi del Ferencvaros, la Vecchia Signora si fa raggiungere nel finale da un gol del solito Caicedo che pareggia il gol di Cristiano Ronaldo, al 14′ del primo tempo.

Sintesi Lazio-Juventus 1-1, 7° giornata Serie A – 08-11-2020

Al 3′ si vede in avanti la Juve con Frabotta che entra in area e mette in mezzo una palla deliziosa per Morata che, da pochi passi, non riesce però a correggere in rete. 4 minuti dopo, Rabiot avanza palla al piede, il francese serve Ronaldo che entra in area e calcia di destro; la conclusione del portoghese viene strozzata dall’intervento della retroguardia biancoceleste che permette a Reina di bloccare tranquillamente la sfera. All’11 ci prova l’ex PSG dal limite dell’area, ma il suo tentativo non impensierisce l’ex portiere del Napoli che si distende e blocca senza problemi.

Al 14′ la Juventus passa in vantaggio: Cuadrado parte dalla sua metà campo dribblando mezza squadra avversaria; dopo qualche passaggio al limite dell’area laziale, il pallone torna sui piedi del colombiano che mette in mezzo per CR7 che a porta a vuota non può sbagliare e fa 0 a 1. 7 minuti più tardi grande occasione per la Lazio con Milinkovic-Savic che di testa appoggia, davanti alla porta juventina, l’accorrente Muriqi che in spaccata non riesce a trovare l’impatto con la palla che finisce, di conseguenza, fuori.

Al 30′ bella iniziativa di Luis Alberto che serve in area Correa che di destro costringe Szczesny a distendersi sulla destra per neutralizzare la sua conclusione. Al 36′ si rivede la squadra di Andrea Pirlo con Cristiano Ronaldo che da fuori area, di destro, non trova per poco l’angolo basso alla destra di Reina. A 3 minuti dal 45°, ancora l’ex Real Madrid che stavolta colpisce il palo dopo un bel passaggio di Kulusevski. Nell’unico minuto di recupero concesso da Massa c’è tempo per una punizione dal limite del solito numero 7 bianconero che costringe Reina a mettere in angolo la sfera. Il tiro dalla bandierina non viene ovviamente fatto battere, pertanto la prima frazione termina con il vantaggio juventino per 0 a 1.

Il secondo tempo inizia con la Lazio che va vicino al gol con Marusic che calcia a giro dal limite dell’area bianconera. La conclusione del serbo finisce non distante dal palo alla destra di Szczesny. Al 57′ bel diagonale di Rabiot che costringe Reina al super intervento. 11 minuti dopo Correa fa tutto da solo, arrivando alla conclusione da posizione defilata: il tentativo dell’argentino viene respinto dalla difesa juventina e finisce in angolo. Nei restanti 22 minuti non si registrano azioni particolari finché, all’ultimo dei 4 minuti di recupero concessi dall’arbitro Massa, Caicedo pareggia i conti con un bel destro dall’interno dell’area bianconera sul quale Szczesny non può arrivarci.

Il tabellino di Lazio-Juventus 1-1, 7° giornata Serie A – 08-11-2020

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Radu (53′ Hoedt), Acerbi; Marusic, Cataldi (76′ Akpa-Akpro), Luis Alberto (76′ Pereira), Milinkovic-Savic, Fares (53′ Lazzari); Muriqi (53′ Caicedo), Correa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski (75′ McKennie), Bentancur, Rabiot, Frabotta; Morata (88′ Bernardeschi), Cristiano Ronaldo (75′ Dybala).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Davide Massa

Marcatori: 14′ Cristiano Ronaldo (J), 94′ Caicedo (L)

Ammoniti: 45′ PT Cataldi (L), 51′ Bentancur (J), 78′ Akpa Akpro (L), 83′ Cuadrado (J)

Espulsi:

