Calciomercato Juventus: blitz per De Paul, rispunta Milinkovic-Savic

La Juventus cerca il colpo a centrocampo: sondata la pista Rodrigo De Paul. Con un’offerta di 40 milioni l’argentino potrebbe sbarcare a Torino, ma il sogno resta sempre Milinkovic-Savic.

Rodrigo De Paul, 26 ani, nuovo obiettivo della Juventus

Che la Juventus cerchi un centrocampista di altissimo profilo non è, ormai, una novità, ma ogni anno il colpo sembra non arrivare mai.

Sono lontanissimi i tempi in cui i bianconeri vantavano di poter avere il miglior centrocampo d’Europa dove spiccavano nomi come Pogba, Vidal, Marchisio e Pirlo. Un mix di eleganza, tecnica ed esplosività che permetteva alla Vecchia Signora di poter dominare sui campi di tutto il mondo.

Ad oggi il punto debole sembra proprio lo scarso equilibrio e la scarsa proposta di gioco dei centrocampisti di Andrea Pirlo. Lo stesso tecnico bianconero ha da sempre lamentato l’assenza di un grande regista, capace di organizzare il gioco della squadra e di incidere su ogni azione, e di un grande trequartista che possa portare fantasia alla squadra.

Tra i centrocampisti attualmente in rosa, solo due corrispondono all’identikit disposto da Pirlo. Arthur, nelle ultime settimane, sta cercando di proporsi come regista, ma deve adattarsi al calcio italiano; Ramsey è l’unico trequartista di ruolo che i bianconeri hanno eppure, tra problemi fisici e prestazioni rivedibili, non si impone.

Ecco perchè il nome perfetto potrebbe essere quello del centrocampista, numero 10 dell’Udinese, Rodrigo De Paul.

L’attuale capitano friulano ha doti tecniche e tattiche ben raffinate. L’argentino riesce ad integrare le qualità di un puro trequartista con la duttilità di un centrocampista centrale (ruolo in cui Gotti lo sta sfruttando).

Quest’estate De Paul sembrava destinato a cambiare maglia con il Leeds del “Loco” Bielsa che stava per aggiudicarsi il suo cartellino per 40 milioni.

Alla fine, la trattativa non è andata in porto e i bianconeri di Torino, già interessati al giocatore, sono tornati a chiedere informazioni, fino al blitz di poche settimane fa in cui gli osservatori della Juve hanno presenziato alla partita tra Udinese e Genoa.

L’impressione è che De Paul sia più di un obiettivo per Paratici e Nedved. La Juventus può far fronte sulla grande amicizia che l’argentino ha con il connazionale Dybala e su un prezzo (40 milioni) abbastanza agevole vista la qualità del giocatore.

De Paul: “Sono capitano e leader dell’Udinese”; il sogno Milinkovic-Savic è frenato dal prezzo del cartellino

Proprio ieri, dopo la partita tra Sassuolo e Udinese, il centrocampista argentino ha parlato delle possibili voci di mercato che lo coinvolgevano. Il numero 10 non ha escluso un suo possibile addio ma ha voluto dare la carica al suo attuale allenatore e ai suoi compagni:

“Quando sei capitano e leader devi sempre dare l’esempio. Vogliamo dimostrare al mister che siamo con lui. Io sono molto felice di giocare con lui.“

Parole che non eclissano una possibile trattativa, ma che dimostrano il forte attaccamento alla maglia de “El Pollo“.

Intanto domenica, alle 12:30, la Juventus affronterà la Lazio in una delle sfide più belle di questa settimana. I bianconeri incroceranno uno dei loro obiettivi storici, cioè, Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è da sempre il preferito della dirigenza bianconera e resta il sogno di mercato anche per il prossimo anno. A frenare le convinte idee della Juventus è, però, la valutazione da oltre 100 milioni di euro che è ampiamente al di sopra della portata attuale dei bianconeri.

Milinkovic resta, dunque, un sogno, ma il mercato è imprevedibile.

