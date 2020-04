Calciomercato Juventus: Barcellona chiede De Ligt o Bentancur per Arthur. Piace anche Sergi Roberto

La Juventus è molto interessata ad Arthur del Barcellona, ma i blaugrana chiedono almeno uno tra De Ligt o Bentancur per il giocatore brasiliano.

Quest’estate sembra destinata a tornare bollente l’asse che collega Italia e Spagna, con Juventus e Barcellona intenzionate a fare affari. Le due squadre si erano già sentite la scorsa estate per uno scambio tra Bernardeschi e Rakitic, ma stavolta ci saranno più nomi sul tavolo.

Alla Juventus piace molto il centrocampista brasiliano Arthur che in Catalogna sta facendo intravedere buone cose, nonostante qualcuno si aspetti di più da lui. Il Barcellona, tuttavia, non sembra così intenzionato a far partire il giocatore ed ha proposto ai bianconeri uno scambio.

I blaugrana sarebbero felici di cedere il brasiliano, ma solo in cambio di uno tra De Ligt o Bentancur. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sono questi i due nomi che più piacciono al Barcellona per un possibile scambio, ma la Juventus non vorrebbe cedere nessuno dei due.

Altro giocatore del Barcellona che interessa molto ai bianconeri secondo il giornale catalano SPORT è Sergi Roberto. Il canterano è un giocatore molto duttile sapendo giocare sia come terzino che come centrocampista ed ha il contratto in scadenza nel 2022.

Anche in questo caso, la Juventus potrebbe impostare la trattativa sulla base di uno scambio con uno tra Bernardeschi, De Sciglio o Pjanic. Più difficile che possano rientrare nella trattativa Bentancur o Demiral, che la Juventus ritiene incedibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS