Calciomercato Juventus: Bakayoko alternativa a Locatelli

Continua il pressing della Juventus per Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo resta un obbiettivo costante per i bianconeri ma non sembra trovarsi una giusta intesa coi neroverdi. In caso di mancato approdo dell’ex Milan, la Juve è sulle tracce di Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Chelsea ritornato dall’avventura poco fortunata al Napoli.

La Juventus decide di tutelarsi. Manuel Locatelli è il nome per il nuovo centrocampo bianconero. Il giocatore del Sassuolo, neo campione d’Europa, viene da ottime prestazioni all’Europeo. La Vecchia Signora è rimasta incantata dalle sue giocate con l’Italia, specie nella partita contro la Svizzera dove ha realizzato una doppietta. L’obbiettivo sembra essere ormai chiaro solo che bisogna trovare un’intesa con il il Sassuolo.

Numerosi sono stati gli incontri tra i due club ma non si è ancora arrivata ad una soluzione. Il contratto del giocatore scade nel 2023 ma Locatelli non ha ancora ammesso di voler rinnovare. Dunque, potrebbe partire ma sembrano esserci divergenze per quanto riguarda il pagamento. La Juve ha offerto 20 milioni di euro più due milioni per l’obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni. Il Sassuolo, però, non condivide tale formula.

Juventus, si complica Locatelli: il sostituto è Bakayoko

La strada che porta a Locatelli sembra essere più tortuosa del previsto. La Juve, però, ha già un asso nella manica. L’alternativa al giocatore classe 98 è Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista è del Chelsea ed è ritornato a Londra dopo la stagione non brillantissima al Napoli in prestito. Voluto fortemente dall’ex tecnico azzurro Gennaro Gattuso, il francese non ha mai impattato benissimo, fatto eccezioni per alcune giocate. Per i partenopei non meritava il riscatto.

Su di lui c’è anche il Milan che accetterebbe volentieri un suo ritorno ma il costo sembra troppo elevato per i rossoneri. Quindi, la Juve potrebbe tentare il colpo ed il Chelsea sembra essere disposto a cedere il giocatore. Si parla sempre di un prestito ma l’unico ostacolo sarebbe lo stipendio alto dell’ex Milan. Il Chelsea, come successo al Napoli, potrebbe pagarne una parte.

Continuano, quindi, le idee per il calciomercato bianconero. La Juve, che ha quasi in tasca l’acquisto di Kaio Jorge, potrebbe avere anche il suo nuovo regista a centrocampo.

Migliori Bookmakers AAMS