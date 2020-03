Calciomercato Juventus: Atletico Madrid e Athletic Bilbao su Higuain

Gonzalo Higuain potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Per il bomber argentino potrebbe esserci un ritorno in Spagna, con Atletico Madrid ed Athletic Bilbao sulle sue tracce.

Dopo questa stagione, gli resterebbe un solo anno di contratto, ma Gonzalo Higuain potrebbe dire addio alla Juventus con un anno di anticipo. Nonostante le rassicurazioni del fratello-agente Nicolas Higuain, infatti, non è certa una permanenza a Torino dell’attaccante argentino.

La Juventus sembra intenzionata a cambiare pelle il prossimo anno per dare a Sarri una squadra che si avvicini di più alla sua idea di calcio. Higuain ha 32 anni ed il prossimo dicembre ne compirà 33, ragion per cui i bianconeri stanno cercando di ringiovanire la rosa.

Il bomber argentino vanta un ingaggio molto alto ed una sua cessione permetterebbe alle casse bianconere di respirare non poco. Nonostante l’età, Higuain resta un giocatore ancora molto appetito e per lui potrebbe profilarsi un ritorno in Liga.

Sul giocatore ex Napoli e Real Madrid ci sono infatti Atletico Madrid ed Athletic Club, due piazze per nulla banali che stimolerebbero di sicuro il Pipita. I colchoneros, perso Cavani, vorrebbero puntare sul giocatore argentino per tornare ad avere una punta di peso in avanti, considerate anche le condizioni fisiche precarie di Diego Costa.

L’Athletic, invece, cerca un grande colpo per tentare di dare l’assalto all’Europa che conta. Il trasferimento nei Paesi Baschi è complicata, ma secondo le voci che arrivano dalla Spagna, potrebbe essere favorito da un dettaglio particolare: le origini del Pipita.

💣💥HIGUAÍN… ¿AL ATHLETIC CLUB? Ojo porque tiene ascendencia Vasca. YA en #JUGONES. pic.twitter.com/QVXqyxVSKQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 3, 2020

Stando a quanto raccontato da El Chiringuito, l’attaccante bianconero è pronipote di un basco emigrato in Argentina tanti anni fa, cosa confermata in passato anche dal padre. Ecco perché l’Athletic sarebbe deciso a puntare su Higuain il prossimo anno, anche se resta una trattativa complessa.

