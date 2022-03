Calciomercato Juventus, anche Bernardeschi via a parametro zero

Calciomercato Juventus, Bernardeschi non rinnova con il club. Anche lui, come Dybala, andrà via a parametro zero.

È iniziata la rivoluzione targata Maurizio Arrivabene alla Juventus: il club è alle prese con i rinnovi di diversi pezzi importanti della rosa, ma la linea seguita dalla società, intenzionata a diminuire i costi a bilancio, impone di rivedere i contratti al ribasso.

Ne ha fatto le spese Paulo Dybala, il cui contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato, e subirà lo stesso trattamento anche Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina, in bianconero dall’estate del 2017, si è visto recapitare una proposta di rinnovo pari a 2,5 milioni di euro, due in meno rispetto a quanto percepisca attualmente. La proposta di rinnovo va interpretata, come detto, in una precisa opera di alleggerimento dei costi da parte del club. Un rinnovo che Bernardeschi, però, non sembra intenzionato ad accettare, così come riportato da diverse fonti (“La Repubblica” e “La Stampa”, per citarne alcune).

Così, dopo cinque anni passati a vestire la casacca bianconera, cinque anni nei quali Bernardeschi ha totalizzato 173 presenze e 11 gol, la sua esperienza con la Juventus sembra giungere al capolinea. Giocatore duttile, Bernardeschi si è spesso rivelato utile a Massimiliano Allegri, allenatore che è solito cambiare schemi e posizioni degli elementi della rosa che si trova a disposizione.

Federico Bernardeschi è arrivato a Torino su precisa richiesta del mister livornese, ma ora le loro strade sembrano destinate a dividersi. Sarà compito dell’agente, Federico pastorello, trovare un’altra sistemazione all’esterno campione d’Europa con la Nazionale. Le squadre interessate non mancano, a cominciare dalla Roma, la quale aveva già provato, in passato, a strappare il giocatore di Carrara ai bianconeri.