Calciomercato Juventus: Addio CR7? No, via Morata!

La Juventus è divisa tra la possibilità di cedere Cristiano Ronaldo e l’opzione di non riscattare Morata

La partita fondamentale era quella con il Porto di martedì scorso, l’eliminazione in Champions ancora brucia ma la riscossa in campionato non si è fatta attendere. Tripletta contro il Cagliari, 23 goal in campionato e titolo di capocannoniere sempre più vicino.

Immortale Cristiano Ronaldo, che sul campo risponde alle tante critiche ricevute in settimana.

Il sinistro vincente di Morata, che ha aperto le marcature

Morata invece ieri ha fatto diversi errori, in questa stagione (oltre alle prime 4 gare tra settembre ed ottobre, e la doppietta contro la Lazio) ha avuto un rendimento tale da non giustificare l’investimento necessario per riscattarlo.

Purtroppo non sembra di rivedere il giocatore molto apprezzato nelle prime 2 stagioni in bianconero tra il 2014 e il 2016, nei prossimi 2 mesi lo spagnolo deve cambiare passo, altrimenti grazie e arrivederci.

I 45 milioni di euro che servono per il riscatto potrebbero essere meglio investiti in altri profili, in casa Juve bisogna mandare via chi non sta facendo bene e non è all’altezza di vestire quella prestigiosa maglia, e non scagliarsi contro Ronaldo che, vero ha sbagliato entrambe le partite col Porto, ma è pur sempre un 5 volte pallone d’oro che continua a segnare a raffica.

