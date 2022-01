Calciomercato Juventus: accordo con Zakaria! Subito se Bentancur va all’Aston Villa o al Tottenham

Juventus, Zakaria nel mirino per il centrocampo. Il mediano del Gladbach può arrivare a zero, ma Bentancur deve partire. Sull’uruguaiano c’è il Tottenham.

Denis Zakaria è il grande obiettivo della Juventus per il centrocampo. L’elvetico classe 1996 è in scadenza con il Borussia Monchengladbach e non rinnoverà il proprio contratto. Le ultime indiscrezioni di mercato, rilanciate da Sportmediaset, annunciano un accordo avvenuto tra Zakaria e il club bianconero, che vuole portare il ragazzo subito a Torino.

Manca l’intesa con il Borussia, disposto ad ascoltare offerte, ma che non accetterà di lasciar partire il proprio gioiellino per meno di sette/otto milioni.

Denis Zakaria. Fonte: Getty Images

Juventus, per Zakaria bisogna cedere Bentancur

Per acquistare Zakaria, però, la Juventus deve cedere qualcuno in mediana. Il principale indiziato a partire è Rodrigo Bentancur. Saltata la trattativa con l’Aston Villa, che aveva offerto non più di 25 milioni (20 di parte fissa e cinque di bonus), si è fatto avanti il Tottenham allenato da Antonio Conte che, come raccontato nel pomeriggio, sta trattando anche Dejan Kulusevski.

Gli “Spurs” sono disposti a spingersi fino a 30 milioni di euro (più eventuali bonus) per assicurarsi le prestazioni del giocatore classe 1997. Introiti che permetterebbero alla Juventus di muoversi con ampio margine sul fronte mercato, e aggiungere altri tasselli importanti alla propria rosa.

